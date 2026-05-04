"تفوق أحمر وتريكة الهداف".. تاريخ مواجهات الأهلي وإنبي قبل مباراة الغد بالدوري

كتب : يوسف محمد

11:17 م 04/05/2026
يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لملاقاة نظيره إنبي غدا الأحد، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز 2025-2026 "دوري نايل".

ومن المقرر إقامة المباراة غدا، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة السادسة بمرحلة تتويج البطل بالدوري "دوري نايل".

ترتيب الأهلي في الدوري المصري

ويحتل النادي الأهلي حاليا المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز "دوري نايل"، برصيد 47 نقطة.

وفي المقابل، يحتل نادي إنبي المركز السادس بجدول ترتيب المسابقة، برصيد 36 نقطة.

تاريخ مواجهات الأهلي وإنبي قبل مباراة الغد بالدوري

وتعد مباراة الأهلي وإنبي غدا الثلاثاء، هى المواجهة رقم 56 التي تجمع بين الفريقين في مختلف البطولات، حيث سبق وتواجها معا في 55 مباراة من قبل.

وتميل مواجهات الفريقين معا لصالح المارد الأحمر، حيث تمكن من تحقيق الفوز في 37 مباراة بكافة البطولات، فيما تلقى الهزيمة في 7 لقاءات وحضر التعادل في 11 مباراة بينهما.

وأحرز لاعبو المارد الأحمر في شباك إنبي 94 هدفا، فيما تقلت شباكهم 45 هدفا.

الهداف التاريخي لمواجهات الأهلي وإنبي

ويحتل محمد أبو تريكة نجم الأهلي السابق، صدارة الهدافين التاريخيين لمواجهات الفريقين معا، برصيد 8 أهداف.

