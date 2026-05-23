مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

مودرن سبورت

- -
20:00

غزل المحلة

الدوري المصري

الاتحاد السكندري

- -
20:00

الإسماعيلي

الدوري الإسباني

ريال مدريد

- -
22:00

أتلتيك بلباو

الدوري الإسباني

فالنسيا

- -
22:00

برشلونة

كأس ألمانيا

بايرن ميونيخ

- -
21:00

شتوتجارت

جميع المباريات

إعلان

رسالة من ربيع ياسين للخطيب: زعلان منك.. ولازم الناس اللي جنبك تكون بتحب النادي

كتب : هند عواد

03:21 م 23/05/2026

ربيع ياسين

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وجه ربيع ياسين، نجم الأهلي السابق، رسالة إلى محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي، مشيرا إلى أنه "زعلان منه".

رسالة من ربيع ياسين للخطيب

قال ربيع ياسين في تصريحات عبر برنامج "خلاصة الكلام" عبر فضائية النهار: "كابتن صالح سليم لا يمكن أن يعوض، عائلته لم يكن هناك مثلها، عائلته كانت تحب النادي ولا يسعوا لأي استفادة شخصية".

وأضاف: "أنا مدرب ناجح ودربت منتخبات وطلعت نجوم، وأعرف كيف تتم صناعة النجوم، هناك أكثر من 72 لاعبا في 3 منتخبات، فأنا أصنع اللاعب، وحسام حسن عندما احتاج لاعبين الفترة الماضية، منهم 9 ربيع ياسين هو اللي مطلعهم مواليد 2001، أنا لاعب دولي سابق لدي شخصية وأحب شغلي جدا".

واختتم ربيع ياسين موجها رسالة لرئيس النادي الأهلي: "أنا زعلان منك جدا بعد قرار رحيلي عن دلفي، كان لازم تقعد معايا والغلط إن القرار لم يكن بالمشورة ولازم الناس اللي جنبك تكون بتحب النادي".

اقرأ أيضًا:

بارادو الجزائري يضع شرط وحيد لبيع مهاجمه إلي الأهلي

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

ربيع ياسين الأهلي الخطيب صالح سليم

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"لم يتحمل فراقها".. مزارع ينهي حياته حزنًا على وفاة زوجته بالشرقية
أخبار المحافظات

"لم يتحمل فراقها".. مزارع ينهي حياته حزنًا على وفاة زوجته بالشرقية
بالصور- جيسون ستاثام وزوجته يتجولان وسط الأهرامات بعد عرض فيلم "7Dogs"
زووم

بالصور- جيسون ستاثام وزوجته يتجولان وسط الأهرامات بعد عرض فيلم "7Dogs"
لماذا تأتي بعض الأدوية في زجاجات غامقة؟.. السبب قد يفاجئك
نصائح طبية

لماذا تأتي بعض الأدوية في زجاجات غامقة؟.. السبب قد يفاجئك
رسالة من ربيع ياسين للخطيب: زعلان منك.. ولازم الناس اللي جنبك تكون بتحب
رياضة محلية

رسالة من ربيع ياسين للخطيب: زعلان منك.. ولازم الناس اللي جنبك تكون بتحب
بـ280 حافلة.. التضامن: تصعيد 12475 حاجًا إلى عرفات الإثنين المقبل
أخبار مصر

بـ280 حافلة.. التضامن: تصعيد 12475 حاجًا إلى عرفات الإثنين المقبل

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان