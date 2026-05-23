وجه ربيع ياسين، نجم الأهلي السابق، رسالة إلى محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي، مشيرا إلى أنه "زعلان منه".

رسالة من ربيع ياسين للخطيب

قال ربيع ياسين في تصريحات عبر برنامج "خلاصة الكلام" عبر فضائية النهار: "كابتن صالح سليم لا يمكن أن يعوض، عائلته لم يكن هناك مثلها، عائلته كانت تحب النادي ولا يسعوا لأي استفادة شخصية".

وأضاف: "أنا مدرب ناجح ودربت منتخبات وطلعت نجوم، وأعرف كيف تتم صناعة النجوم، هناك أكثر من 72 لاعبا في 3 منتخبات، فأنا أصنع اللاعب، وحسام حسن عندما احتاج لاعبين الفترة الماضية، منهم 9 ربيع ياسين هو اللي مطلعهم مواليد 2001، أنا لاعب دولي سابق لدي شخصية وأحب شغلي جدا".

واختتم ربيع ياسين موجها رسالة لرئيس النادي الأهلي: "أنا زعلان منك جدا بعد قرار رحيلي عن دلفي، كان لازم تقعد معايا والغلط إن القرار لم يكن بالمشورة ولازم الناس اللي جنبك تكون بتحب النادي".

اقرأ أيضًا:

بارادو الجزائري يضع شرط وحيد لبيع مهاجمه إلي الأهلي

