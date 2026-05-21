تعليق مثير للجدل لـ هاني شكري بعد تتويج الزمالك بالدوري المصري

أثار هاني شكري عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، الجدل بعد تعليقه على المخرج عمرو سلامة.

وكتب عمرو سلامة عبر حسابه على فيس بوك :"لأول مرة في تاريخ الدوري المصري، في ست سنين، الدوري للأهلي ثلاث مرات وللزمالك ثلاث مرات".

ليرد هاني شكري ويكتب: "مبروك يا عمرو يا جميل، ومبروك عليهم المشاركة في الكونفدرالية".

جدير بالذكر أن الزمالك وبيراميدز ضمنا المشاركة في دوري أبطال أفريقيا الموسم المقبل، بعد حصد الأبيض لبطولة الدوري، واحتلال السماوي للوصافة.

بينما سيشارك الأهلي في بطولة كأس الكونفدرالية الموسم المقبل، بعد ختام الدوري في المركز الثالث.

