سجل نجم منتخب فلسطين ونادي الزمالك عدي الدباغ الهدف الأول في مرمى سيراميكا كليوباترا في الدقيقة الـ8 من عمر الشوط الأول من المباراة.

الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا في الدوري المصري

ويلاقي الزمالك نظيره فريق سيراميكا كليوباترا اليوم الأربعاء، في الجولة الأخيرة من حسم لقب بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2025/26.

وحتى الآن الزمالك متقدم على نظيره فريق سيراميكا كليوباترا بـ هدف عدي الدباغ .

تشكيل الزمالك لمواجهة سيراميكا كليوباترا

حراسة المرمى : محمد عواد.



خط الدفاع : محمود بنتايج – حسام عبد المجيد – السيد أسامة – محمد إبراهيم.

خط الوسط : محمد شحاتة – عبد الله السعيد – محمد السيد.

خط الهجوم : خوان بيزيرا – عدي الدباغ - شيكو بانزا.

