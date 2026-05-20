الدوري المصري

بيراميدز

2 1
20:00

سموحة

الدوري المصري

الزمالك

1 0
20:00

سيراميكا كليوباترا

الدوري المصري

المصري

0 1
20:00

الأهلي

الدوري الأوروبي

فرايبورج

- -
22:00

أستون فيلا

الدوري السعودي

الخليج

1 2
21:00

أهلي جدة

جميع المباريات

فيديو هدف الزمالك في مرمي سيراميكا في مرحلة الحسم من الدوري

كتب : محمد الميموني

08:40 م 20/05/2026 تعديل في 08:44 م
    تيفو جماهير الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا (1)
    تيفو جماهير الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا (1)_1
    تيفو جماهير الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا (2)
    الزمالك
    الزمالك (4)
    تيفو جماهير الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا (5)
    تيفو جماهير الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا (4)
    الزمالك (1)
    الزمالك (3)

سجل نجم منتخب فلسطين ونادي الزمالك عدي الدباغ الهدف الأول في مرمى سيراميكا كليوباترا في الدقيقة الـ8 من عمر الشوط الأول من المباراة.

الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا في الدوري المصري

ويلاقي الزمالك نظيره فريق سيراميكا كليوباترا اليوم الأربعاء، في الجولة الأخيرة من حسم لقب بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2025/26.

وحتى الآن الزمالك متقدم على نظيره فريق سيراميكا كليوباترا بـ هدف عدي الدباغ .

تشكيل الزمالك لمواجهة سيراميكا كليوباترا

حراسة المرمى : محمد عواد.


خط الدفاع : محمود بنتايج – حسام عبد المجيد – السيد أسامة – محمد إبراهيم.

خط الوسط : محمد شحاتة – عبد الله السعيد – محمد السيد.

خط الهجوم : خوان بيزيرا – عدي الدباغ - شيكو بانزا.

فيديو هدف عدي الدباغ في مرمى سيراميكا كليوباترا

الدوري المصري جولة الحسم هدف عدي الدباغ

