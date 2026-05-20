تصوير: محمد معروف:

يقدم "مصراوي"، لزواره الكرام، متابعة لحظة بلحظة للمباراة المرتقبة بين بيراميدز وسموحة، والتي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الأخيرة بمرحلة الحسم للدوري الممتاز.

تشكيل بيراميدز لمواجهة سموحة:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: كريم حافظ - أحمد سامي - محمود مرعي - محمد الشيبي

خط الوسط: مهند لاشين - ناصر ماهر - وليد الكرتي - أحمد عاطف قطة - محمود زلاكة

خط الهجوم: مروان حمدي

متابعة مباراة بيراميدز وسموحة

الدقيقة 1: انطلاق المباراة

الدقيقة 3: هدف ضائع.. زلاكة أطلق تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، لكن الكرة مرت أعلى العارضة بقليل.

الدقيقة 8: عرضية من الجهة اليسرى داخل منطقة الجزاء، قابلها زلاكة بضربة رأسية لكنها مرت أعلى العارضة بقليل إلى خارج الملعب.

الدقيقة 11: زلاكة أرسل عرضية من الجهة اليمنى داخل منطقة الجزاء، لكن الدفاع نجح في إبعادها.

الدقيقة 12: أحمد عاطف قطة سدد كرة صاروخية من داخل منطقة الجزاء، لكن الحارس تألق وتصدى لها ببراعة.



الدقيقة 18: الشيبي يسدد كرة قوية تمر بجوار مرمي سموحة.



الدقيقة 22: هدف أول لصالح بيراميدز عن طريق زلاكة.

فيديو هدف بيراميدز أمام سموحة

زلاكة يطلق شومة براسه.. وبيراميدز يتقدم بالهدف الأول.. السماوي يصعد الآن للمركز الثاني pic.twitter.com/QvGq3bh4OM — ON Sport (@ONTimeSports) May 20, 2026

الدقيقة 27: زلاكة أرسل عرضية من الجهة اليمنى داخل منطقة الجزاء، وكادت كرته أن تخدع الحارس وتسكن الشباك، لكنه أبعدها في اللحظة الأخيرة.

الدقيقة 34: انذار لصالح محمود مرعي.

الدقيقة 42: عرضية رائعة داخل منطقة الجزاء، قابلها مروان حمدي بضربة رأسية قوية مرت بجوار القائم الأيمن بقليل إلى خارج الملعب.

الدقيقة 43: سموحة يدرك التعادل في شباك بيراميدز عن طريق هشام نبوي.

الدقيقة 45: إنتهاء الشوط الأول