لحظة بلحظة.. بيراميدز ضد سموحة.. (1-1) استراحة الشوط الأول
كتب : محمد عبد الهادي
تصوير: محمد معروف:
يقدم "مصراوي"، لزواره الكرام، متابعة لحظة بلحظة للمباراة المرتقبة بين بيراميدز وسموحة، والتي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الأخيرة بمرحلة الحسم للدوري الممتاز.
تشكيل بيراميدز لمواجهة سموحة:
حراسة المرمى: أحمد الشناوي
خط الدفاع: كريم حافظ - أحمد سامي - محمود مرعي - محمد الشيبي
خط الوسط: مهند لاشين - ناصر ماهر - وليد الكرتي - أحمد عاطف قطة - محمود زلاكة
خط الهجوم: مروان حمدي
الدقيقة 1: انطلاق المباراة
الدقيقة 3: هدف ضائع.. زلاكة أطلق تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، لكن الكرة مرت أعلى العارضة بقليل.
الدقيقة 8: عرضية من الجهة اليسرى داخل منطقة الجزاء، قابلها زلاكة بضربة رأسية لكنها مرت أعلى العارضة بقليل إلى خارج الملعب.
الدقيقة 11: زلاكة أرسل عرضية من الجهة اليمنى داخل منطقة الجزاء، لكن الدفاع نجح في إبعادها.
الدقيقة 12: أحمد عاطف قطة سدد كرة صاروخية من داخل منطقة الجزاء، لكن الحارس تألق وتصدى لها ببراعة.
الدقيقة 18: الشيبي يسدد كرة قوية تمر بجوار مرمي سموحة.
الدقيقة 22: هدف أول لصالح بيراميدز عن طريق زلاكة.
زلاكة يطلق شومة براسه.. وبيراميدز يتقدم بالهدف الأول.. السماوي يصعد الآن للمركز الثاني pic.twitter.com/QvGq3bh4OM— ON Sport (@ONTimeSports) May 20, 2026
الدقيقة 27: زلاكة أرسل عرضية من الجهة اليمنى داخل منطقة الجزاء، وكادت كرته أن تخدع الحارس وتسكن الشباك، لكنه أبعدها في اللحظة الأخيرة.
الدقيقة 34: انذار لصالح محمود مرعي.
الدقيقة 42: عرضية رائعة داخل منطقة الجزاء، قابلها مروان حمدي بضربة رأسية قوية مرت بجوار القائم الأيمن بقليل إلى خارج الملعب.
الدقيقة 43: سموحة يدرك التعادل في شباك بيراميدز عن طريق هشام نبوي.
الدقيقة 45: إنتهاء الشوط الأول