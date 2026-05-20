الدوري المصري

بيراميدز

2 1
20:00

سموحة

الدوري المصري

الزمالك

1 0
20:00

سيراميكا كليوباترا

الدوري المصري

المصري

0 1
20:00

الأهلي

الدوري الأوروبي

فرايبورج

- -
22:00

أستون فيلا

الدوري السعودي

الخليج

1 2
21:00

أهلي جدة

ترتيب الدوري المصري2025 -2026 لحظة بلحظة.. من البطل؟ (محدث)

كتب : وائل توفيق

08:33 م 20/05/2026 تعديل في 09:51 م
    طفل من ذوي الهمم يقطع رحلة من البحيرة لبرج العرب لمؤازرة الأهلي (6)
    طفل من ذوي الهمم يقطع رحلة من البحيرة لبرج العرب لمؤازرة الأهلي (5)
    طفل من ذوي الهمم يقطع رحلة من البحيرة لبرج العرب لمؤازرة الأهلي (4)
    طفل من ذوي الهمم يقطع رحلة من البحيرة لبرج العرب لمؤازرة الأهلي (1)
    جماهير الأهلي (3) (1)
    جماهير الأهلي (7) (1)
    جماهير الأهلي (5) (1)
    جماهير الأهلي (6) (1)
    جماهير الأهلي (4) (1)
    جماهير الأهلي (1) (1)
    جماهير الأهلي (2) (1)
    زحف جماهيري للأهلي في برج العرب قبل مواجهة المصري (7)
    زحف جماهيري للأهلي في برج العرب قبل مواجهة المصري (1)
    زحف جماهيري للأهلي في برج العرب قبل مواجهة المصري (6)
    تيفو جماهير الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا (3)
    تيفو جماهير الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا (1)
    تيفو جماهير الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا (1)_1
    تيفو جماهير الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا (2)
    تيفو جماهير الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا (4)

انطلقت مواجهات حسم بطل الدوري المصري الممتاز2025-2026، إذ يواجه الأهلي المصري، والزمالك سيراميكا كليوباترا، وبيراميدز سموحة.

ويتغير جدول ترتيب الدوري المصري بتغير النتائج في المباريات المثيرة، اليوم، ويمكنك متابعتها من هنا:

انتهى الشوط الأول بتقدم الزمالك على سيراميكا بهدف دون رد، وتعادل بيراميدز مع سموحة 1-1، وفوز الأهلي على المصري 1-0

ترتيب الدوري المصري لحظة بلحظة

الزمالك- 56 نقطة

بيراميدز-54 نقطة

الأهلي-53 نقطة

سيراميكا كليوباترا-44نقطة

المصري-40 نقطة

إنبي-36نقطة

سموحة-30 نقطة

نتائج مباريات الدوري المصري لحظة بلحظة

الأهلي ضد المصري: 2-0

الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا: 1-0 (الفار يلغي هدف للزمالك)

بيراميدز ضد سموحة:2-1

