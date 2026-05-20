انطلقت مواجهات حسم بطل الدوري المصري الممتاز2025-2026، إذ يواجه الأهلي المصري، والزمالك سيراميكا كليوباترا، وبيراميدز سموحة.

ويتغير جدول ترتيب الدوري المصري بتغير النتائج في المباريات المثيرة، اليوم.

انتهى الشوط الأول بتقدم الزمالك على سيراميكا بهدف دون رد، وتعادل بيراميدز مع سموحة 1-1، وفوز الأهلي على المصري 1-0

ترتيب الدوري المصري لحظة بلحظة

الزمالك- 56 نقطة

بيراميدز-54 نقطة

الأهلي-53 نقطة

سيراميكا كليوباترا-44نقطة

المصري-40 نقطة

إنبي-36نقطة

سموحة-30 نقطة

نتائج مباريات الدوري المصري لحظة بلحظة

الأهلي ضد المصري: 2-0

الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا: 1-0 (الفار يلغي هدف للزمالك)

بيراميدز ضد سموحة:2-1

