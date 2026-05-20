"بأقدام تريزيجيه".. الأهلي يتقدم على المصري بهدف دون مقابل في الشوط الأول

انتهي الشوط الأول من مباراة بيراميدز وسموحة، والتي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة السابعة والأخيرة لمرحلة الحسم بالدوري المصري.

وحسم التعادل الإيجابي نتيجة الشوط الأول بنتيجة 1-1، بعدما سجل زلاكة للسماوي في الدقيقة 23، وتعادل الفريق السكندري في الدقيقة 43.

ملخص الشوط الأول من مباراة بيراميدز وسموحة

بدأ الشوط الأول بضغط وتمريرات سريعة لصالح بيراميدز لإدراك الهدف الأول، ولكن دفاعات سموحة تماسكت.

في الدقيقة 4 سدد زلاكة كرة قوية من داخل منطقة الجزاء لكن كرته مرت أعلى العارضة وسط حسرة من اللاعبين والجماهير في محاولة خطيرة كانت قريبة من التسجيل بعد تسديدة قوية افتقدت الدقة المطلوبة.

في الدقيقة 12 سدد أحمد عاطف قطة كرة صاروخية من داخل منطقة الجزاء ولكن الحارس تصدى لها ببراعة منع هدفًا محققًا وسط محاولات هجومية قوية وانطلاقة سريعة داخل منطقة الخطورة في لقطة خطيرة كادت أن تسكن الشباك اليوم



وواصل بيراميدز صحوته في الدقيقة 19 مع ضغط متواصل ومحاولات هجومية مستمرة، في ظل تراجع المنافس واعتماده على الدفاع وامتصاص فاعلية الهجمات طوال فترات اللعب.

في الدقيقة 23 سجل زلاكة الهدف الأول برأسية قوية على يسار الحارس داخل الشباك، معلنًا عن الهدف الأول في اللقاء وسط فرحة كبيرة من لاعبي الفريق والجهاز الفني.

الدقيقة 34 تلقي صالح محمود مرعي بطاقة صفراء بعد تدخل قوي في وسط الملعب، حيث أشهر الحكم البطاقة الصفراء في وجهه نتيجة مخالفة أوقفت هجمة واعدة للفريق المنافس وسط اعتراضات محدودة من اللاعب.

في الدقيقة 45+3، سجل سموحة هدف التعادل بعدما سدد هشام عادل كرة صاروخية من داخل منطقة الجزاء، استقرت داخل الشباك بعدما عجز الحارس عن التعامل معها، ليعلن عن هدف أول بطريقة قوية وحاسمة وسط فرحة كبيرة من الفريق.