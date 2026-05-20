مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

بيراميدز

2 1
20:00

سموحة

الدوري المصري

الزمالك

1 0
20:00

سيراميكا كليوباترا

الدوري المصري

المصري

0 1
20:00

الأهلي

الدوري الأوروبي

فرايبورج

- -
22:00

أستون فيلا

الدوري السعودي

الخليج

1 2
21:00

أهلي جدة

جميع المباريات

إعلان

إنذار وهدفين.. ملخص الشوط الأول من مباراة بيراميدز وسموحة

كتب : محمد عبد الهادي

08:57 م 20/05/2026 تعديل في 09:16 م
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    مباراة بيراميدز وسموحة (8)_8
  • عرض 9 صورة
    بيراميدز_1
  • عرض 9 صورة
    مباراة بيراميدز وسموحة (7)_7
  • عرض 9 صورة
    مباراة بيراميدز وسموحة (4)_6
  • عرض 9 صورة
    مباراة بيراميدز وسموحة (2)_4
  • عرض 9 صورة
    مباراة بيراميدز وسموحة (1)_3
  • عرض 9 صورة
    مباراة بيراميدز وسموحة (9)_9
  • عرض 9 صورة
    سموحة_2

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

انتهي الشوط الأول من مباراة بيراميدز وسموحة، والتي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة السابعة والأخيرة لمرحلة الحسم بالدوري المصري.

وحسم التعادل الإيجابي نتيجة الشوط الأول بنتيجة 1-1، بعدما سجل زلاكة للسماوي في الدقيقة 23، وتعادل الفريق السكندري في الدقيقة 43.

ملخص الشوط الأول من مباراة بيراميدز وسموحة

بدأ الشوط الأول بضغط وتمريرات سريعة لصالح بيراميدز لإدراك الهدف الأول، ولكن دفاعات سموحة تماسكت.

في الدقيقة 4 سدد زلاكة كرة قوية من داخل منطقة الجزاء لكن كرته مرت أعلى العارضة وسط حسرة من اللاعبين والجماهير في محاولة خطيرة كانت قريبة من التسجيل بعد تسديدة قوية افتقدت الدقة المطلوبة.

في الدقيقة 12 سدد أحمد عاطف قطة كرة صاروخية من داخل منطقة الجزاء ولكن الحارس تصدى لها ببراعة منع هدفًا محققًا وسط محاولات هجومية قوية وانطلاقة سريعة داخل منطقة الخطورة في لقطة خطيرة كادت أن تسكن الشباك اليوم


وواصل بيراميدز صحوته في الدقيقة 19 مع ضغط متواصل ومحاولات هجومية مستمرة، في ظل تراجع المنافس واعتماده على الدفاع وامتصاص فاعلية الهجمات طوال فترات اللعب.

في الدقيقة 23 سجل زلاكة الهدف الأول برأسية قوية على يسار الحارس داخل الشباك، معلنًا عن الهدف الأول في اللقاء وسط فرحة كبيرة من لاعبي الفريق والجهاز الفني.

الدقيقة 34 تلقي صالح محمود مرعي بطاقة صفراء بعد تدخل قوي في وسط الملعب، حيث أشهر الحكم البطاقة الصفراء في وجهه نتيجة مخالفة أوقفت هجمة واعدة للفريق المنافس وسط اعتراضات محدودة من اللاعب.

في الدقيقة 45+3، سجل سموحة هدف التعادل بعدما سدد هشام عادل كرة صاروخية من داخل منطقة الجزاء، استقرت داخل الشباك بعدما عجز الحارس عن التعامل معها، ليعلن عن هدف أول بطريقة قوية وحاسمة وسط فرحة كبيرة من الفريق.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

بيراميدز سموحة الدوري المصري

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

تركي آل الشيخ يلتقي محمد رمضان ومراد والصباح ويعد الجمهور بمفاجأة
زووم

تركي آل الشيخ يلتقي محمد رمضان ومراد والصباح ويعد الجمهور بمفاجأة
التموين" تعلن بدء تداول السكر عبر البورصة السلعية - تفاصيل
أخبار مصر

التموين" تعلن بدء تداول السكر عبر البورصة السلعية - تفاصيل
ترامب يمنح إيران "فرصة أخيرة" .. أمريكا وإسرائيل تستعدان للعودة إلى الحرب
شئون عربية و دولية

ترامب يمنح إيران "فرصة أخيرة" .. أمريكا وإسرائيل تستعدان للعودة إلى الحرب
"نفس الألوان والتسريحة" كيف علق الجمهور على أحدث إطلالة لـ يارا السكري؟
زووم

"نفس الألوان والتسريحة" كيف علق الجمهور على أحدث إطلالة لـ يارا السكري؟
لحظة بلحظة.. الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا.. 1-0
رياضة محلية

لحظة بلحظة.. الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا.. 1-0

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

لحظة بلحظة.. الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا.. 1-0
لحظة بلحظة.. الأهلي 1-0 المصري البورسعيدي
لحظة بلحظة.. متابعة مباراة بيراميدز وسموحة بمرحلة حسم الدوري (2-1)