ترتيب الدوري المصري2025 -2026 بعد انتهاء الشوط الأول من مباريات الحسم

فيديو هدف الزمالك في مرمي سيراميكا في مرحلة الحسم من الدوري

دقائق قليلة تفصلنا عن مباريات حسم لقب الدوري المصري، حيث من المقرر إقامة 3 مباريات في تمام الساعة الثامنة مساءً، سيتم من خلالهم حسم لقب الدوري خلال الموسم الحالي 2025-2026.

وفي تمام الساعة الثامنة مساءً، سيكون هناك ثلاثة مباريات في غاية الأهمية، إذ سيلاقي النادي الأهلي نظيره المصري، بينما يلاقي الزمالك نظيره سيراميكا، على أن يلتقي فريق بيراميدز أمام سموحة.

فرص الزمالك والأهلي وبيراميدز

ويمتلك الثلاثي الأهلي والزمالك وبيراميدز فرص للتتويج بالدوري المصري، لكن بنسب متفاوتة، إذ يعد الفارس الأبيض ه أقربهم لحصد لقب الدوري، حيث يحتاج فقط للفوز لضمان التتويج باللقب دون النظر إلى نتيجة مباراة الأهلي وبيراميدز.

وفي المقابل، يمتلك بيراميدز فرصة قل نسبيا من الأبيض، حيث في حال فوزه سينتظر هزيمة الأبيض في مباراة اليوم لضمان حصد اللقب.

وعلى الجانب الأخر يعد الأهلي هو أقل الفرق الثلاث حظوظا، حيث يحتاج للفوز اليوم مع هزيمة الثنائي الزمالك وبيراميدز أو على الأقل هزيمة الزمالك وتعال بيراميدز.

منافسة تتكرر للمرة الرابعة

وهذه ليست المرة الأولى التي تصل فيها المنافسة لهذه المرحلة، إذ تكرر هذا الأمر في 3 مناسبات من قبل، ففي عام 1955-1956، وصلت المنافسة للجولة الأخيرة بين الثلاثي الأهلي، الزمالك والقناة، قبل أن يحسم المارد الأحمر البطولة لصالحه في الجولة الأخيرة.

والمرة الثانية كانت في موسم 1982-1983، حيث استمرت المنافسة بين الثلاثي الأهلي والزمالك والمقاولون العرب، تمكن ذئاب الجبل آنذاك من التتويج باللقب ليسجل اسمه ضمن العظماء الذين حققوا لقب البطولة.

وتكرر الأمر للمرة الثالثة في نسخة البطولة موسم 1990-1991، كان يتنافس الثلاثي الأهلي، الزمالك والإسماعيلي، تساوى الثنائي الأهلي والإسماعيلي في النقاط، ليتم اللجوء إلى مباراة فاصلة، تمكن خلالها الأحمر من الفوز وحصد لقب البطولة.

أقرأ أيضًا:

مشجع من ذوي الهمم أمام استاد برج العرب يكشف توقعاته لمباراة الأهلي والمصري -فيديو

طفل من ذوي الهمم يتحدى الصعاب لمؤازرة الأهلي ويرسل رسالة خاصة لـتريزيجيه -فيديو وصور