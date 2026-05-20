يسدل الستار على مجموعة تحديد البطل في بطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، وذلك مساء اليوم الأربعاء، إذ تقام 3 مباريات مصيرية، في الثامنة مساء، حيث يصطدم الزمالك بسيراميكا كليوباترا، بينما يستضيف بيراميدز سموحة ويحل الأهلي ضيفا على المصري البورسعيدي.

وتشهد الجولة الأخيرة من مرحلة التتويج بالدوري المصري الممتاز، صراعا بين 3 أندية على اللقب لأول مرة في تاريخ المسابقة، إذ يمتلك الزمالك والأهلي وبيراميدز حظوظا للتتويج.

فرص الأهلي والزمالك وبيراميدز في الفوز بلقب الدوري المصري

الزمالك الأوفر حظا في التتويج بالدوري المصري، إذ يكفيه التعادل لحصد اللقب الـ15 في مسيرته.

بينما يحتاج بيراميدز لتحقيق الانتصار مع خسارة الفارس الأبيض، أما الأهلي ينتظر هزيمة الزمالك من سيراميكا كليوباترا وتعادل السماوي مع سموحة.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 53 نقطة، وخلفه بيراميدز 51 نقطة، ثم الأهلي 50 نقطة.

موقف الأندية المشاركة في دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية

بحسب تصريحات أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المحترفة، فإن صاحبي المركزين الأول والثاني في جدول الدوري المصري الممتاز يتأهلان مباشرة إلى دوري أبطال إفريقيا، فيما يحجز صاحبا المركزين الثالث والرابع مقعديهما في كأس الكونفدرالية.

وفي تصريحات خاصة لـ مصراوي، توقعت خبيرة الأبراج، عبير فؤاد، تألق بعض اللاعبين في مواجهات اليوم، إضافة إلى الأندية المشاركة في دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية الموسم القادم.

عبير فؤاد تتوقع تألق هؤلاء في مباريات الأهلي والزمالك وبيراميدز اليوم

توقعت عبير فؤاد، أن تشهد مباريات اليوم تألق عدد من النجوم، مع أفضلية نسبية لبعض اللاعبين في المواجهات الحاسمة.

وفي صفوف الأهلي، أشارت إلى أن أشرف بن شرقي يمتلك فرصا كبيرة للتألق وتسجيل الأهداف، بفضل ما وصفته بالدعم الفلكي الذي يمنحه نشاطا وسرعة في التحرك داخل الملعب، كما توقعت ظهورًا جيدا للحارس مصطفى شوبير، مؤكدة أنه قد يتمتع بطاقة بدنية عالية خلال اللقاء.

أما في الزمالك، فرجحت تألق عبد الله السعيد، معتبرة أنه من أبرز لاعبي الجولة، إلى جانب الحارس محمد عواد الذي يمتلك فرصًا كبيرة للظهور بثبات وثقة خلال المباراة.

وفي بيراميدز، توقعت خبيرة الأبراج أن يكون فيستون ماييلي من أبرز نجوم مواجهة سموحة، مع إمكانية تقديم أداء قوي ومؤثر، إلى جانب الحارس أحمد الشناوي الذي أشارت إلى احتمالية تمتعه بطاقة وحيوية.

من الأقرب لحسم لقب الدوري المصري؟

بحسب خبيرة الأبراج، عبير فؤاد، فإن فرص الأهلي في الفوز على المصري كبيرة، وكذلك حظوظ بيراميدز لتخطي عقبة سموحة كبيرة أيضا.

بينما أشارت إلى أن الزمالك "برجه الجدي" والقمر اليوم في مواجهته، وهذا قد يقلل من حظوظه في الفوز، مضيفة أن اجتهاد لاعبيه قد يمنح الفارس الأبيض الانتصار وتحقيق لقب الدوري المصري.

وبالتالي، فإن احتمالات الفوز بلقب الدوري قائمة بين الزمالك وبيراميدز، ففي حال انتصار الأول أو تعادله يتوج باللقب، بيما يحتاج الثاني للفوز مع خسارة الفارس الأبيض للتتويج بالدوري، بينما فوز الأهلي مع انتصار بيراميدز وخسارة الزمالك يقضي على فرص الأحمر في حسم اللقب.

توقعات عبير فؤاد للأندية المشاركة في دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية

وبحسب توقعات خبيرة الأبراج، فإن الزمالك وبيراميدز سيشاركان في دوري أبطال إفريقيا، على اعتبار أنهما صاحبي المركزين الأول الثاني على الترتيب، بينما يشارك الأهلي "الثالث" في بطولة الكونفدرالية.