بعد تألقه في القمة.. مصدر في الأهلي يكشف قرار توروب بخصوص بن شرقي

"يغيب عن لقاء الغد".. ماذا قدم محمد صلاح في مبارياته السابقة أمام مانشستر

أثار خوان بيزيرا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جدلا كبيرا خلال الساعات الماضية، عقب ما صدر منه خلال مباراة القمة أمس الجمعة.

تصرف خوان بيزيرا عقب نهاية مباراة القمة

وعقب نهاية مباراة القمة أمس الجمعة، التي انتهت لصالح المارد الأحمر بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل، أشار خوان بيزيرا إلى جماهير الأهلي بإشارة غير لائقة مما أثار غضب الكثير من المتابعين.

وكان النادي الأهلي، حقق الفوز على حساب نظيره الزمالك بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما أمس، ضمن منافسات الجولة الرابعة بمرحلة تتويج البطل بالدوري.

ترتيب الأهلي والزمالك في الدوري

وبفوز المارد الأحمر أمس على حساب نظيره الزمالك، يكون رفع رصيده من النقاط إلى 47 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري "دوري نايل".

وعلى الجانب الآخر، توقف رصيد الفارس الأبيض عند النقطة رقم 50 في صدارة ترتيب الدوري المصري "دوري نايل".

أقرأ أيضًا:

دعم متزايد لشكوى أخلاقية مرتبطة بكأس العالم 2026.. ما القصة؟

"بعد ثلاثية كوينز بارك".. إبسويتش تاون يضمن التأهل للدوري الإنجليزي في الموسم المقبل



