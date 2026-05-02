الدوري الإنجليزي

أرسنال

3 0
19:30

فولهام

الدوري الإسباني

ألافيس

2 4
19:30

أتلتيك بلباو

الدوري الإسباني

أوساسونا

0 0
22:00

برشلونة

الدوري الفرنسي

ميتز

1 2
20:00

موناكو

"إشارة غير لائقة".. خوان بيزيرا يثير الجدل بعد تصرفه مع جماهير الأهلي في القمة

كتب : يوسف محمد

09:56 م 02/05/2026
    بيزيرا
    ناصر منسي وخوان بيزيرا
    احتفال بيزيرا
    شيكو بانزا وخوان بيزيرا
    خوان بيزيرا
    بيزيرا يؤازر لاعبي الزمالك لكرة اليد
    خوان بيزيرا لاعب الزمالك

أثار خوان بيزيرا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جدلا كبيرا خلال الساعات الماضية، عقب ما صدر منه خلال مباراة القمة أمس الجمعة.

تصرف خوان بيزيرا عقب نهاية مباراة القمة

وعقب نهاية مباراة القمة أمس الجمعة، التي انتهت لصالح المارد الأحمر بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل، أشار خوان بيزيرا إلى جماهير الأهلي بإشارة غير لائقة مما أثار غضب الكثير من المتابعين.

وكان النادي الأهلي، حقق الفوز على حساب نظيره الزمالك بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما أمس، ضمن منافسات الجولة الرابعة بمرحلة تتويج البطل بالدوري.

ترتيب الأهلي والزمالك في الدوري

وبفوز المارد الأحمر أمس على حساب نظيره الزمالك، يكون رفع رصيده من النقاط إلى 47 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري "دوري نايل".

وعلى الجانب الآخر، توقف رصيد الفارس الأبيض عند النقطة رقم 50 في صدارة ترتيب الدوري المصري "دوري نايل".

خوان بيزيرا نادي الزمالك الدوري المصري الأهلي والزمالك

النيابة تنتدب المعمل الجنائي في حريق لوكيشن "بيت بابا 2" بمدينة الإنتاج
بالمستندات.. محامي زيزو يرد على المستشار القانوني للزمالك
"الأرصاد": انخفاض كبير في درجات الحرارة وأمطار غزيرة بداية من الغد
المروحة أم التكييف.. أيهما أكثر أمانا للأطفال مع ارتفاع درجات الحرارة؟
احذروا من التسرع.. أبراج فلكية تواجه ضغوط في العمل
