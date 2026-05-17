موقف إنساني من جمهور الزمالك مع محمد شحاتة بعد إهداره ركلة جزاء نهائي الكونفدرالية

انتقد، أحمد حسام ميدو، لاعب الزمالك السابق والإعلامي الرياضي حاليًا، أداء لاعبي الأبيض والمدير الفني للفريق معتمد جمال بعد خسارة لقب الكونفدرالية الإفريقية 2026، في مباراة درامية على ستاد القاهرة اليوم.

ميدو ينتقد معتمد جمال بعد خسارة لقب الكونفدرالية الإفريقية 2026

وكتب ميدو على حسابه الخاص بموقع التغريدات "إكس": "أول مرة في حياتي، أرى الزمالك يلعب على ملعبه وبين جمهوره بهذا الجبن، مدرب بيقول للاعبين تتراجع ومتضغطش بعد لما جبنا جول أول 3 دقايق!".

وأضاف: " حتى الكور المشتركة كلها من نصيب اتحاد العاصمة، صراحة لا نستحق المكسب، ألف مبروك لاتحاد العاصمة، تستحقوا البطولة أكثر مننا".

اول مره في حياتي اشوف #الزمالك بيلعب على ملعبه في وسط جمهوره وبيلعب بالجبن ده!! مدرب بيقول للاعيبه تتراجع وماتضغطش بعد لما جيبنا جول اول ٣ دقايق!!!حتى الكور المشتركة كلها من نصيب #اتحاد_العاصمة بصراحة مانستحقش نكسب.. الف مبروك لاتحاد العاصمة تستحقوا البطولة أكثر مننا!!… — Mido (@midoahm) May 16, 2026

الزمالك يخسر من اتحاد العاصمة في مباراة درامية

دخل الأبيض المباراة وتحصل على ركلة جزاء في أول 3 دقائق وسجلها عدي الدباغ، لكن الفريق الجزائري سيطر على مجريات المباراة وتفوق هجوميا رغم أنه لم يدرك التعادل.

واتجها الفريقان إلى ركلات الترجيح بعد التعادل في المواجهات ذهابا وإيابا (1-1)، وأضاع محمد شحاتة ركلة جزاء ليفوز الاتحاد 8-7، ويحقق اللقب.

