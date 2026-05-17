لا نستحق.. ميدو ينتقد مدرب الزمالك واللاعبين لخسارة الكونفدرالية الإفريقية 2026

كتب : يوسف محمد

01:31 ص 17/05/2026
    ميدو (3) (1)
    ميدو (1) (2) (1)
    ميدو (2) (1)
    ميدو (5) (1)
    ميدو (1) (1)
    حزن جمهور الزمالك في المدرجات بعد خسارة لقب كأس الكونفدرالية الإفريقية 2026
    حزن جماهير الزمالك في المدرجات بعد خسارة
    الزمالك يخسر لقب كأس الكونفدرالية الإفريقية 2026 من اتحاد العاصمة

انتقد، أحمد حسام ميدو، لاعب الزمالك السابق والإعلامي الرياضي حاليًا، أداء لاعبي الأبيض والمدير الفني للفريق معتمد جمال بعد خسارة لقب الكونفدرالية الإفريقية 2026، في مباراة درامية على ستاد القاهرة اليوم.

وكتب ميدو على حسابه الخاص بموقع التغريدات "إكس": "أول مرة في حياتي، أرى الزمالك يلعب على ملعبه وبين جمهوره بهذا الجبن، مدرب بيقول للاعبين تتراجع ومتضغطش بعد لما جبنا جول أول 3 دقايق!".

وأضاف: " حتى الكور المشتركة كلها من نصيب اتحاد العاصمة، صراحة لا نستحق المكسب، ألف مبروك لاتحاد العاصمة، تستحقوا البطولة أكثر مننا".

دخل الأبيض المباراة وتحصل على ركلة جزاء في أول 3 دقائق وسجلها عدي الدباغ، لكن الفريق الجزائري سيطر على مجريات المباراة وتفوق هجوميا رغم أنه لم يدرك التعادل.

واتجها الفريقان إلى ركلات الترجيح بعد التعادل في المواجهات ذهابا وإيابا (1-1)، وأضاع محمد شحاتة ركلة جزاء ليفوز الاتحاد 8-7، ويحقق اللقب.

