تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الهزيمة اليوم السبت 16 مايو الجاري، أمام نظيره اتحاد العاصمة الجزائري، بركلات الترجيح في اللقاء الذي جمع بينهما في إياب نهائي الكونفدرالية.

وبهذه الهزيمة فقد الفارس الأ[يض فرصة التتويج بلقب كأس الكونفدرالية للمرة الثالثة في تاريخه، بعدما حقق لقب البطولة في مناسبتين من قبل عامي 2019 و2024.

تشكيل الزمالك ضد اتحاد العاصمة

حراسة المرمى : مهدي سليمان.

خط الدفاع : أحمد فتوح – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل – محمد إبراهيم.

خط الوسط : محمد شحاتة – عبد الله السعيد – آدم كايد.

خط الهجوم : شيكو بانزا – عدي الدباغ – خوان بيزيرا.

في المقابل يدخل الزمالك اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أسامة بنبوت

خط الدفاع: مالوني، وهيثم لوصيف، وحسين دهيري، وسعدي ردوواني

خط الوسط: زكريا دراوي، وإسلام ميريلي، وإبراهيم بن زازة

خط الهجوم: أيمي تيندينج، وأحمد الخالدي، ودراماني كاماجاتي.

أبرز أحداث مباراة الزمالك واتحاد العاصمة بالكونفدرالية:

الدقيقة 1: بداية

الدقيقة 3: حكم المباراة يحتسب ركلة جزاء لصالح الزمالك

الدقيقة 5: عدي البداغ يسجل الهدف الأول للزمالك في مرمى اتحاد العاصمة

الدقيقة 15: عدي الدباغ يسجل الهدف الثاني للزمالك ولكن يتم إلغائه بداعي التسلل

الدقيقة 21: تسديدة قوية من لاعب اتحاد العاصمة تمر أعلى مرمى الزمالك

الدقيقة 25: رأسية من لاعب الزمالك تمر بجوار مرمى الزمالك

الدقيقة 34: عرضية من لاعب اتحاد العاصمة يبعدها محمد عواد

الدقيقة 42: تسديدة قوية من لاعب اتحاد العاصمة يتصدى لها محمد عواد

الدقيقة 45: حكم المباراة يحتسب 8 دقائق وقت بدل ضائع

الدقيقة 8+45: نهاية الشوط الأول

الدقيقة 46: بداية الشوط الثاني

الدقيقة 52: عرضية من لاعب اتحاد العاصمة يتصدى لها محمد عواد.

الدقيقة 68: تسديدة من لاعب اتحاد العاصمة تمر أعلى مرمى الزمالك

الدقيقة 75: محاولات من لاعبي اتحاد العاصمة لتسجيل هدف التعادل

الدقيقة 90: حكم المباراة يحتسب 3 دقائق وقت بدل ضائع

الدقيقة 3+90: نهاية الوقت الأصلي من المبارة والاتجاه لركلات الترجيح

اتحاد العاصمة الجزائري يحقق الفوز على الزمالك، بنتيجة 8-7 بركلات الترجيج ويتوج بلقب كأس الكونفدرالية الأفريقية 2025-2026.