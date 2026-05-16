الدوري السعودي

الهلال

2 0
19:05

نادي نيوم

الدوري السعودي

أهلي جدة

0 0
21:00

الخلود

الكونفيدرالية الأفريقية

الزمالك

1 0
21:00

اتحاد العاصمة

حلمي طولان لمصراوي: فوز الزمالك بالكونفدرالية سيكون إعجاز وهذه نصيحتي لمعتمد جمال

كتب : محمد عبد الهادي

07:03 م 16/05/2026 تعديل في 07:26 م
    حلمي طولان
    مشجعو نادي الزمالك (2)
    مشجعو نادي الزمالك (5)
    مشجعو نادي الزمالك (6)
    سيلفي مع ترحال الزمالك
    شباب ترحال الزمالك
    تجمع ترحال الزمالك من أمام المسجد الابراهيمي بمدينة دسوق
    ترحال الزمالك من أمام قناطر ادفينا
    مشجعو نادي الزمالك (3)
    جمتاهير الزمالك من أمام قناطر ادفينا بمطوبس
    تجمع ترحال الزمالك بناحية قناطر ادفينا

تحدث حلمي طولان نجم الكرة المصرية والزمالك السابق، عن مباراة الزمالك المرتقبة مساء اليوم السبت، أمام اتحاد العاصمة في إياب نهائي الكونفدرالية الإفريقية.

ماذا قال حلمي طولان عن مواجهة الزمالك واتحاد العاصمة؟

وقال حلمي طولان في تصريحات خاصة لمصراوي:" مباراة اليوم ستكون صعبة علي الزمالك، خاصة بعد الهزيمة في لقاء الذهاب بهدف نظيف، ولكن لاعبي الأبيض قادرين علي الفوز وحصد لقب الكونفدرالية الإفريقية".

وتابع:" فوز القلعة البيضاء بالكونفدرالية سيكون بمثابة إنجاز وإعجاز نظرا لما يمر به الفريق من ظروف، ورغم ذلك يصل لهذه الأدوار".


وأكمل حلمي طولان:" أتمني من لاعبي الزمالك أن يتحاملوا علي أنفسهم للتتويج بالبطولة واسعاد الجماهير التي زحفت لاستاد المباراة قبل اللقاء بساعات طويلة، وهم قادرين علي ذلك".

حلمي طولان يوجه نصيحة لمعتمد جمال قبل مباراة نهائي الكونفدرالية

ووجه حلمي طولان نصيحة لـ معتمد جمال قائلا:" نصيحتي لمعتمد ألا يندفع بشكل هجومي في مواجهة نهائي الكونفدرالية، وعليه أن يوازي بين الدفاع والهجوم حتي لا يستغل الفريق المنافس اندفاع الفريق".

وأختتم:" ثقتنا كبيرة في لاعبي الزمالك وبروحهم العالية وأدائهم الرجولي الذي شاهدناه طوال الموسم بأن يقاتلوا علي حصد اللقب ويسعدوا جماهيره".

