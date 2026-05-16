قبل النهائي بساعة.. نجوم الزمالك يتفاعلون مع منشور محمد صلاح

تحدث حلمي طولان نجم الكرة المصرية والزمالك السابق، عن مباراة الزمالك المرتقبة مساء اليوم السبت، أمام اتحاد العاصمة في إياب نهائي الكونفدرالية الإفريقية.

ماذا قال حلمي طولان عن مواجهة الزمالك واتحاد العاصمة؟

وقال حلمي طولان في تصريحات خاصة لمصراوي:" مباراة اليوم ستكون صعبة علي الزمالك، خاصة بعد الهزيمة في لقاء الذهاب بهدف نظيف، ولكن لاعبي الأبيض قادرين علي الفوز وحصد لقب الكونفدرالية الإفريقية".

وتابع:" فوز القلعة البيضاء بالكونفدرالية سيكون بمثابة إنجاز وإعجاز نظرا لما يمر به الفريق من ظروف، ورغم ذلك يصل لهذه الأدوار".



وأكمل حلمي طولان:" أتمني من لاعبي الزمالك أن يتحاملوا علي أنفسهم للتتويج بالبطولة واسعاد الجماهير التي زحفت لاستاد المباراة قبل اللقاء بساعات طويلة، وهم قادرين علي ذلك".

حلمي طولان يوجه نصيحة لمعتمد جمال قبل مباراة نهائي الكونفدرالية

ووجه حلمي طولان نصيحة لـ معتمد جمال قائلا:" نصيحتي لمعتمد ألا يندفع بشكل هجومي في مواجهة نهائي الكونفدرالية، وعليه أن يوازي بين الدفاع والهجوم حتي لا يستغل الفريق المنافس اندفاع الفريق".

وأختتم:" ثقتنا كبيرة في لاعبي الزمالك وبروحهم العالية وأدائهم الرجولي الذي شاهدناه طوال الموسم بأن يقاتلوا علي حصد اللقب ويسعدوا جماهيره".

