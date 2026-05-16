أول مصري في التاريخ.. معتمد جمال على موعد مع إنجاز استثنائي

فاروق جعفر لـ مصراوي: هذه هي نقطة ضعف اتحاد العاصمة ولا بديل عن تتويج الزمالك

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره اتحاد العاصمة الجزائري علي ملعب القاهرة الدولي في إياب نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية، في التاسعة مساء.

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت الأسبوع الماضي في ملعب 5 جويليه، انتهت بفوز الفريق الجزائري بهدف نظيف.

ويسعي فريق نادي الزمالك في مباراة الليلة إلى الفوز بفارق هدفين من أجل التتويج باللقب الثالث في تاريخه.

واستقر معتمد جمال المدير الفني لنادي الزمالك، على التشكيل الأقرب الذي سيخوض به الفريق مباراة اليوم أمام اتحاد العاصمة.

تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة اتحاد العاصمة

حراسة المرمى: مهدي سليمان.

خط الدفاع: أحمد فتوح-حسام عبد المجيد-محمود الونش -محمد إسماعيل.

خط الوسط: أحمد ربيع-محمد شحاتة -عبد الله السعيد.

خط الهجوم: خوان بيزيرا-ناصر منسي -عدي الدباغ.

ومن خلال التشكيل المتوقع للزمالك، توقعت خبيرة الأبراج، عبير فؤاد، الفائز بلقب الكونفدرالية وكذلك حظوظ أبرز لاعبي القلعة البيضاء.

حظوظ أبرز نجوم الزمالك

حارس مرمى: مهدي سليمان.. 8 يونيو 1987 - برج الجوزاء/ الشمس والقمر وعطارد بمنزل الصحة السلبي مما يجعل طاقته أقل وقد يكون عرضة أيضا للإصابة.

مدافع: حسام عبد المجيد.. 30 ابريل 2001 – برج الثور/ الشمس والقمر وعطارد في برجه ويمنحه ذلك تركيزا كبيرا وحسن تصرف، وحركة سريعة في كل المواقف.

ظهير أيسر: أحمد فتوح.. 22 مارس 1998 – برج الحمل/ المريخ في برجه يمنحه نشاطا وحيوية، لكن الشمس والقمر وعطارد في منزله الثاني يجعل تركيزه أقل ومن المهم أن يحاول مضاعفة تركيزه.

لاعب وسط مهاجم: عبد الله السعيد.. 13 يوليو 1985 - برج السرطان/ الشمس والقمر وعطارد في وضع داعم يمنحه نشاطا ويقظة واستعدادا للتعاون مع شركائه في الفريق بشكل أفضل.

مهاجم: عُدي الدباغ.. 3 ديسمبر 1998 – برج القوس/ المريخ يدعمه وأيضا الشمس والقمر وعطارد في منزل الصحة الإيجابي ويمنحه ذلك نشاطا وحيوية ولياقة بدنية وقدرة على تنظيم جهوده وتوظيفها في اتجاه سليم.

من يحسم لقب الكونفدرالية؟

توقعت "عبير فؤاد" أن فرص الزمالك واتحاد العاصمة في الفوز بلقب الكونفدرالية قد تكون متساوية، مشددة على أن اجتهاد لاعبي القلعة البيضاء، خاصة حارس المرمى، مهدي سليمان، قد يرجح كفة الفارس الأبيض، خاصة أنه ليس في أفضل حالاته بحسب برجه الفلكي.