توج الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي، بلقب دوري السوبر خلال الموسم الحالي 2025-2026، عقب الفوز على الاتحاد السكندري اليوم، بنتيجة 77-76.

وحقق الأحمر الفوز على الاتحاد السكندري، بنتيجة 3-1، ليتوج الأحمر بلقب البطولة للمرة الثانية على التوالي.

وأقيمت مباراة النادي الأهلي أمام الاتحاد السكندري، اليوم الجمعة الموافق 15 مايو الجاري، على صالة "حسن مصطفى".

وشهدت مباراة اليوم بين المارد الأحمر والاتحاد السكندري، إثارة كبيرة، إذ حسمت المباراة في الثواني الأخيرة من الفترة الرابعة باللقاء، إذ حول الأحمر تأخره بـ10 نقاط إلى فوز بفارق نقطة وحيدة.

وبفوز الأحمر في مباراة اليوم على الاتحاد والتتويج باللقب، نجح في رفع عدد ألقابه بالبطولة إلى 9 ألقاب.

