الكونفيدرالية الأفريقية

الزمالك

- -
21:00

اتحاد العاصمة

كأس الاتحاد الإنجليزي

تشيلسي

- -
17:00

مانشستر سيتي

الدوري الألماني

بايرن ميونيخ

- -
16:30

كولن

"بعد مباراة مثيرة".. الأهلي بطلا لكأس السوبر لكرة السلة بالفوز على الاتحاد السكندري

كتب : يوسف محمد

11:10 م 15/05/2026
    فريق سلة الأهلي يفوز على بيروت
توج الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي، بلقب دوري السوبر خلال الموسم الحالي 2025-2026، عقب الفوز على الاتحاد السكندري اليوم، بنتيجة 77-76.

وحقق الأحمر الفوز على الاتحاد السكندري، بنتيجة 3-1، ليتوج الأحمر بلقب البطولة للمرة الثانية على التوالي.

وأقيمت مباراة النادي الأهلي أمام الاتحاد السكندري، اليوم الجمعة الموافق 15 مايو الجاري، على صالة "حسن مصطفى".

وشهدت مباراة اليوم بين المارد الأحمر والاتحاد السكندري، إثارة كبيرة، إذ حسمت المباراة في الثواني الأخيرة من الفترة الرابعة باللقاء، إذ حول الأحمر تأخره بـ10 نقاط إلى فوز بفارق نقطة وحيدة.

وبفوز الأحمر في مباراة اليوم على الاتحاد والتتويج باللقب، نجح في رفع عدد ألقابه بالبطولة إلى 9 ألقاب.

فريق سلة الأهلي النادي الأهلي الدوري المصري الأهلي والاتحاد السكندري

