ماذا حدث في حلقة إبراهيم سعيد مع فايق

شهدت الحلقة التي ظهر خلالها إبراهيم سعيد مع الإعلامي إبراهيم فايق ببرنامج "الكورة مع فايق" حالة من الجدل، بعد إذاعة جزء منها ثم توقف البث بشكل مفاجئ، ما أثار تساؤلات واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكشفت مصادر تفاصيل الأزمة، مؤكدة أن الحلقة كانت مسجلة مسبقًا، بسبب سفر إبراهيم فايق إلى إسبانيا لحضور مباراة الكلاسيكو .

وبحسب المصادر، نشر إبراهيم فايق تنويهًا عن الحلقة في يوم عرضها، قبل أن يدور نقاش داخل القناة حول إمكانية إرجاء إذاعتها، خاصة أنها ليست على الهواء مباشرة. وتم الاتفاق بين إدارة القناة وإبراهيم فايق على حذف التنويه بعد دقائق من نشره، وهو ما تم بالفعل، لتنتهي الأزمة وقتها دون أي مشكلات، مع إبلاغ جميع الإدارات المعنية داخل القناة بالقرار.

وأضافت المصادر أن الحلقات المسجلة يتم بثها من دبي باعتبارها مصدر البث الرئيسي لقنوات MBC Group

، إلا أن المنتج المسؤول عن التنسيق النهائي لم يرسل البريد الإلكتروني الخاص بتأجيل الحلقة، ما تسبب في إذاعة الحلقة بشكل طبيعي قبل تدارك الأمر أثناء البث.

وخلال عرض الحلقة، حدث ارتباك داخل فريق العمل، قبل وصول رسالة إلكترونية تفيد بضرورة إرجاء إذاعتها، ليتم قطع البث بعد نحو 30 دقيقة فقط والانتقال إلى فاصل إعلاني دون استكمال اللقاء، وسط تاكيدات ان اللقاء تم تصويره بمعرفة الجميع في القناة وتقاضي ابراهيم سعيد المقابل المادي للظهور

وأكدت المصادر أن إبراهيم سعيد سجل الحلقة قبل أيام، إلى جانب حلقة أخرى من برنامج "قهوة فايق"، وتم عرض الحلقتين يومي الاثنين والثلاثاء بشكل طبيعي.

كما نفت المصادر ما تردد عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن فتح تحقيق مع إبراهيم فايق، مؤكدة أن الأمر يرجع إلى خطأ إداري وتنظيمي فقط.

ومن جانبه، قال إبراهيم سعيد في تصريحات سابقة خاصة لـ مصراوي: "الحلقة كانت مسجلة لأن إبراهيم فايق سافر بعدها إلى إسبانيا لحضور مباراة الكلاسيكو، وبالتالي لم أظهر في الحلقة بث مباشر".

وأضاف: "أبلغوني أن هناك مشكلة تقنية خاصة بالكاميرا والصوت، لأن الحلقة كانت مدتها أكثر من ساعة، وأنا لا أفهم في هذه الأمور التقنية".

وشدد نجم الكرة المصرية الأسبق على أن علاقته جيدة بالجميع داخل قناة MBC، قائلًا: "لو كانت هناك مشكلة معي ما كنت ظهرت ولو دقيقة واحدة على الشاشة مع إبراهيم فايق".

واختتم: "الحلقة من أفضل وأقوى الحلقات التي ظهرت فيها كضيف منذ سنوات، لأنني تحدثت خلالها عن تفاصيل مؤثرة في الأيام الأخيرة من حياة والدتي قبل وفاتها".

