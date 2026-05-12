سادت حالة من الحزن الشديد والغضب العارم شوارع مدينة الإسماعيلية، عقب تأكد هبوط النادي الإسماعيلي رسمياً إلى دوري الدرجة الثانية.

وجاءت هذه الصدمة التاريخية بعد خسارة الفريق أمام نظيره وادي دجلة في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة العاشرة من مرحلة الهبوط بالدوري المصري الممتاز.

تاريخ ضاع في لحظة

عبر كبار مشجعي النادي وعشاقه عن ذهولهم من وصول "الدراويش" إلى هذه النقطة المظلمة في تاريخهم.

وأكد المشجعون في لقاء مع موقع "مصراوي"، أن هبوط الفريق بعد 50 عاماً من الكبرياء في الدوري الممتاز يمثل "نكبة رياضية" لم يتخيلها أكثر المتشائمين من أبناء المدينة.

اتهامات بالتقصير ومطالب بالمحاسبة

وجهت جماهير الإسماعيلي انتقادات لاذعة لمجلس الإدارة والمسؤولين عن المنظومة الكروية داخل النادي، محملين إياهم المسؤولية الكاملة عن هذا الانهيار.

وطالب المشجعون بضرورة رحيل كل من تسبب في ضياع هيبة "برازيل العرب" ومحاسبتهم على القرارات التي أدت إلى تذيل الفريق لجدول الترتيب وسقوطه في فخ الهبوط.

دموع وصرخات استغاثة

ولم تخلُ اللقاءات من المشاهد المؤثرة؛ حيث غلبت الدموع العديد من المشجعين الذين أكدوا أن النادي الإسماعيلي يمثل بالنسبة لهم "الروح والكيان"، مطالبين بتدخل عاجل من رموز النادي القدامى لانتشال الفريق من هذه الأزمة وضمان العودة السريعة لمكانه الطبيعي بين الكبار.