قاد الكابتن أحمد عبدالمقصود المدير الفني لفريق بترول أسيوط، اليوم الثلاثاء، أول مران للفريق بعد تحقيق حلم العودة إلى الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، وذلك عقب غياب دام 16 عاماً.

أجواء الفرحة

سادت حالة من السعادة والبهجة بين لاعبي الفريق البترولي، الذين احتفلوا بالإنجاز الكبير، فيما حرص المدير الفني على رفع الروح المعنوية للاعبين خلال التدريبات.

الاستعداد للمواجهة الأخيرة

ركز عبدالمقصود على تجهيز اللاعبين بدنياً وفنياً استعداداً للمباراة المرتقبة أمام نادي بلدية المحلة، وهي المواجهة الأخيرة في دوري المحترفين قبل الانطلاق الرسمي في الممتاز.

وحسم فريق بترول أسيوط تأهله إلى الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، عقب تعادله مع فريق المنصورة بنتيجة (1-1)، في المباراة التي أقيمت على استاد المنصورة ضمن منافسات الجولة 33 من دوري المحترفين (القسم الثاني)، ليعود إلى دوري الأضواء بعد غياب دام 16 عامًا.

الاستقرار الإداري مفتاح النجاح

شهد النادي تحسنًا ملحوظًا عقب تولي إيهاب فايز رئاسة النادي، حيث ركزت الإدارة على تحقيق الاستقرار والعمل وفق خطة واضحة، رغم محدودية الميزانية مقارنة بالمنافسين.

موسم استثنائي وتحديات قوية

خاض الفريق موسمًا قويًا في ظل منافسة شرسة، سواء مع الفرق الساعية للصعود أو التي تقاتل للبقاء. وشهدت بعض المباريات لحظات صعبة، أبرزها التعادل مع ديروط بعد التقدم بثنائية، والهزيمة أمام لافيينا والترسانة، والتي كشفت صلابة الفريق.

دور الجهاز الفني

لعب المدير الفني أحمد عبد المقصود دورًا محوريًا في استعادة توازن الفريق، حيث نجح في تعزيز الثقة لدى اللاعبين رغم الإصابات المؤثرة، مستفيدًا من خبراته التدريبية، ليمنح الفريق شخصية قوية داخل الملعب.

حسم الصعود بالنقاط

بفضل العمل الجماعي والإصرار، تمكن الفريق من الوصول إلى النقطة 57، ليحسم بطاقة التأهل رسميًا، ويعود إلى الدوري الممتاز بعد سنوات من الغياب.

تصريحات المدير الفني

أعرب أحمد عبد المقصود عن سعادته بالصعود، مؤكدًا أن الفريق قدم موسمًا استثنائيًا رغم قلة الإمكانيات. وأشار إلى أن التعادل أمام المنصورة كان صعبًا، لكن عزيمة اللاعبين قادتهم لتحقيق الهدف.

التحديات المالية

أوضح المدير الفني أن ميزانية النادي محدودة، وأن أعلى راتب للاعب لا يتجاوز 250 ألف جنيه سنويًا، ما يعكس حجم التحدي الذي خاضه الفريق في ظل منافسة أندية ذات إمكانيات أكبر.

خطة الموسم الجديد

أكد عبد المقصود أن 70% من قوام الفريق سيستمر في الموسم المقبل، مع تدعيم الصفوف وفق الإمكانيات، مع طموح لإقامة مباريات الدوري الممتاز على ملعب أسيوط.

دعم الإدارة وطموحات الجماهير

من جانبه، أكد إيهاب فايز أن الفريق سيخوض مبارياته على ملعبه وسط جماهيره، مع الترحيب باستضافة الأندية الكبرى، مشيرًا إلى أهمية إسعاد جماهير أسيوط.

دور الإدارة في الإنجاز

أشاد المدير الإداري ياسر سمير بالتخطيط المبكر والدعم المستمر منذ بداية الموسم، مؤكدًا أن الصعود جاء نتيجة التزام جماعي بين الإدارة والجهاز الفني واللاعبين.