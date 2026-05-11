كشف جمال الغندور أن مسؤولي الاتحاد المصري لكرة القدم نفوا صحة الأنباء المتداولة بشأن زيادة عدد الأندية المشاركة في النسخة المقبلة من دوري أبطال أفريقيا إلى ثلاثة فرق لكل دولة.

اتحاد الكرة يرد على زيادة الأندية

وأوضح الغندور، خلال تصريحاته ببرنامج "ستاد المحور"، أن مسؤولي اتحاد الكرة أكدوا عدم صدور أي قرار رسمي من المكتب التنفيذي لـ الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أو لجنة المسابقات، بشأن تعديل نظام البطولة أو زيادة عدد الأندية المشاركة.

وأشار إلى أن بطولة دوري أبطال أفريقيا ستستمر بالنظام الحالي دون أي تغييرات، على أن تشارك مصر بفريقين فقط في النسخة المقبلة من البطولة القارية.

مشاركة فريقين من مصر في دوري أبطال أفريقيا

وكانت تقارير قد ترددت خلال الفترة الماضية حول وجود اتجاه داخل الاتحاد الأفريقي لزيادة عدد الأندية المشاركة من بعض الدول الكبرى، بما يسمح لمصر بإشراك ثلاثة أندية بدلًا من فريقين، إلا أن اتحاد الكرة نفى تلك الأنباء بشكل قاطع.

