الدوري الإنجليزي

توتنهام هوتسبر

22:00

ليدز يونايتد

الدوري الإسباني

رايو فاييكانو

22:00

جيرونا

الدوري السعودي

نادي نيوم

19:50

الشباب

الدوري السعودي

التعاون

21:00

أهلي جدة

نقلًا عن الغندور.. اتحاد الكرة يحسم الجدل بشأن زيادة الأندية في دوري أبطال أفريقيا

كتب : محمد خيري

11:24 ص 11/05/2026 تعديل في 11:28 ص
    كاف
    كاف
    كاف
    كاف
    الكاميروني عيسى حياتو رئيس الاتحاد القاري ("كاف") للعبة كرة القدم
    كاف
    كاف
    كاف
    كاف
    كاف

كشف جمال الغندور أن مسؤولي الاتحاد المصري لكرة القدم نفوا صحة الأنباء المتداولة بشأن زيادة عدد الأندية المشاركة في النسخة المقبلة من دوري أبطال أفريقيا إلى ثلاثة فرق لكل دولة.

اتحاد الكرة يرد على زيادة الأندية

وأوضح الغندور، خلال تصريحاته ببرنامج "ستاد المحور"، أن مسؤولي اتحاد الكرة أكدوا عدم صدور أي قرار رسمي من المكتب التنفيذي لـ الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أو لجنة المسابقات، بشأن تعديل نظام البطولة أو زيادة عدد الأندية المشاركة.

وأشار إلى أن بطولة دوري أبطال أفريقيا ستستمر بالنظام الحالي دون أي تغييرات، على أن تشارك مصر بفريقين فقط في النسخة المقبلة من البطولة القارية.

مشاركة فريقين من مصر في دوري أبطال أفريقيا

وكانت تقارير قد ترددت خلال الفترة الماضية حول وجود اتجاه داخل الاتحاد الأفريقي لزيادة عدد الأندية المشاركة من بعض الدول الكبرى، بما يسمح لمصر بإشراك ثلاثة أندية بدلًا من فريقين، إلا أن اتحاد الكرة نفى تلك الأنباء بشكل قاطع.

دوري أبطال أفريقيا اتحاد الكرة الأهلي الزمالك بيراميدز

زحام بالمراكز التكنولوجية لتحويل العدادات الكودية إلى عدادات دائمة
من "قلب الأسد" إلى "أسد".. كيف ظهر محمد رمضان مع الحيوانات المفترسة ؟
نبيلة عبيد تتصدر التريند بسبب هاني شاكر.. ما القصة؟
"كنت بطبطب عليهم".. اعترافات مالك مدرسة بشتيل المتهم بهتك عرض أطفال
10 نقاط.. مجتبى خامنئي يكشف رؤيته بشأن الخليج ومضيق هرمز
