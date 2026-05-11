الدوري الإنجليزي

توتنهام هوتسبر

22:00

ليدز يونايتد

الدوري الإسباني

رايو فاييكانو

22:00

جيرونا

الدوري السعودي

نادي نيوم

19:50

الشباب

الدوري السعودي

التعاون

21:00

أهلي جدة

لهذا السبب الكرة تتأخر في مصر.. فرج عامر: "محدش بياخد الدوري غير الأهلي والزمالك"

كتب : محمد الميموني

11:53 ص 11/05/2026 تعديل في 12:01 م

مجدي الجلاد وفرج عامر

تحدث فرج عامر عن كواليس المنافسة على لقب الدوري المصري الممتاز، مؤكدًا أن غياب المنافسة الحقيقية وراء تراجع مستوى الكرة المصرية خلال السنوات الماضية.

وقال عامر، خلال ظهوره في بودكاست "أسئلة حرجة" مع الإعلامي والصحفي مجدي الجلاد، والمذاع عبر منصات "أونا للصحافة والإعلام": "الكرة في مصر أهلي وزمالك فقط بسبب الشعبية الجماهيرية الكبيرة للناديين".
وأضاف:"هل سمع أحد خلال آخر 20 سنة عن فريق فاز بالدوري غير الأهلي والزمالك؟ لهذا السبب الكرة تتأخر في مصر، لأن المنافسة غير موجودة".

وتطرق رئيس سموحة السابق إلى نهائي كأس مصر 2018 أمام الزمالك، مؤكدًا أن فريقه كان متقدمًا بهدف دون رد، قبل أن يسجل الزمالك هدف التعادل في الدقيقة 87، معتبرًا أن الهدف جاء نتيجة خطأ تحكيمي.

واختتم تصريحاته بالكشف عن واقعة عقب المباراة، قائلًا إن أحد مسؤولي اتحاد الكرة علّق بعد تتويج الزمالك باللقب قائلًا: "هو سموحة هيأخذ كأس مصر؟".

"كنت بطبطب عليهم".. اعترافات مالك مدرسة بشتيل المتهم بهتك عرض أطفال
فيروس هانتا.. فرنسا تعلن تسجيل أول حالة إصابة
نقلًا عن الغندور.. اتحاد الكرة يحسم الجدل بشأن زيادة الأندية في دوري أبطال
نبيلة عبيد تتصدر التريند بسبب هاني شاكر.. ما القصة؟
من "قلب الأسد" إلى "أسد".. كيف ظهر محمد رمضان مع الحيوانات المفترسة ؟
