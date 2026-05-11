بعد أحداث مباراة الذهاب.. من هو حكم مباراة الزمالك واتحاد العاصمة في نهائي

بشرة خير.. ماذا يفعل الزمالك في نهائي الكونفدرالية بعدما يخسر في الذهاب؟

أكد عفت نصار، نجم الزمالك السابق، أن الفريق كان قادرًا على تحقيق فوز مريح أمام اتحاد العاصمة، في ظل المستوى الدفاعي المتواضع الذي ظهر به الفريق الجزائري، مطالبًا في الوقت ذاته بعدم الاستعانة بحكام أجانب خلال مواجهة سيراميكا كليوباترا المقبلة في ختام الدوري المصري.

وقال عفت نصار، خلال تصريحات تلفزيونية عبر برنامج "نمبر وان" المذاع على قناة CBC، إن الزمالك لم يقدم الأداء المنتظر رغم معرفة الجهاز الفني واللاعبين بنقاط قوة وضعف المنافس بعد مشاهدة أكثر من مباراة له، مشيرًا إلى أن الفريق كان بإمكانه حسم اللقاء بسهولة إذا لعب بأسلوبه المعتاد.

سيف الجزيري الأنسب لقيادة الهجوم

وأضاف أن سيف الجزيري يعد الخيار الأنسب لقيادة الخط الأمامي مقارنة بـ عدي الدباغ، موضحًا أن الأخير يتمتع بالاجتهاد والحركة، لكنه يهدر العديد من الفرص أمام المرمى.

وتحدث نجم الزمالك السابق عن شيكو بانزا، مؤكدًا أنه يمتلك إمكانيات فنية كبيرة، إلا أنه بحاجة إلى تركيز ذهني أكبر داخل الملعب، خاصة أنه يقوم أحيانًا بأدوار غير مفهومة، وكان من الأفضل استغلال المساحات الهجومية أمام دفاع اتحاد العاصمة بدلًا من التراجع الدفاعي.

كما طالب عفت نصار بمنح "بيزيرا" فرصة أكبر خلال المباريات، مشيرًا إلى أهمية مشاركة محمد شحاتة في مركز الظهير الأيمن، مع الدفع بـ محمد إسماعيل في خط الوسط خلال لقاء الإياب.

الحكم المصري أفضل من الأجنبي أمام سيراميكا

وشدد على أهمية الحضور الجماهيري الكامل في استاد القاهرة خلال المباراة النهائية، مؤكدًا أن دعم الجماهير يمثل عنصرًا حاسمًا للفريق.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الاستعانة بحكام أجانب أمام سيراميكا كليوباترا لن تصب في مصلحة الزمالك، موضحًا أن الحكم الأجنبي يتعامل بصرامة مع جميع القرارات، على عكس الحكم المصري الذي قد يتأثر أحيانًا بأجواء الجماهير ويتجاوز عن بعض الكرات، قائلا: المصري بيفوت حاجات"، لافتًا إلى أن أموال الحكام الأجانب من الأفضل توجيهها لسداد ديون النادي.

اقرأ أيضا:

بشرة خير.. ماذا يفعل الزمالك في نهائي الكونفدرالية بعدما يخسر في الذهاب؟

بعد أحداث مباراة الذهاب.. من هو حكم مباراة الزمالك واتحاد العاصمة في نهائي الكونفدرالية؟