يتطلع فريق برشلونة إلي التتويج بلقب الدوري الإسباني حين يواجه غريمه نادي ريال مدريد في تمام العاشرة مساءً ضمن منافسات الجولة الـ35.

ويتصدر الفريق الكتالوني جدول ترتيب الليجا برصيد 88 نقطة فيما يحتل ريال مدريد المركز الثاني برصيد 77 نقطة.

كيف يحسم برشلونة لقب الدوري ؟

أمام نادي برشلونة فرصتين لحسم لقب الليجا ضد الريال ففي حالة الفوز سيرتفع رصيده إلي 91 نقطة ويصبح الفارق مع الريال 14 نقطة كاملة مع تبقي 3 جولات علي نهاية الدوري الاسباني هذا الموسم.

وإذا تعادل الفريق الكتالوني سيصبح رصيده 89 نقطة أي أن الفارق مع ريال مدريد سيصبح 11 نقطة مع تبقي 3 جولات فقط بـ9 نقاط يعني تتويجه باللقب بشكل رسمي.

تأجيل حسم الدوري الاسباني

وفي حالة خسارة برشلونة في مباراة الليلة سيتوقف رصيده عند 88 نقطة وسيقلص الفارق مع الريال إلي 8 نقاط مع تبقي 3 جولات فقط بـ9 نقاط، وحينها سيتأجل حسم لقب الدوري الاسباني إلي الجولة الـ36.