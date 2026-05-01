"سوء حظ".. أول تعليق من معتمد جمال بعد خسارة القمة 132

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فوزاً مثيراً على حساب غريمه التقليدي نادي الزمالك، بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم الجمعة على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من المرحلة النهائية لحسم لقب الدوري المصري الممتاز.

وبدأ الزمالك الشوط بضغط هجومي واضح، وكاد أن يقلص الفارق مبكراً عبر عرضية خطيرة في الدقيقة 49 إلا أن دفاع الأهلي تدخل في الوقت المناسب.

أحداث الشوط الثاني من مباراة الأهلي والزمالك

وواصل الفريق الأبيض محاولاته حتى حصل على ركلة جزاء في الدقيقة 52 لكن بعد مراجعة تقنية الفيديو تم تثبيتها، قبل أن يهدرها حسام عبد المجيد بتصدي رائع من الحارس مصطفى شوبير في الدقيقة 55.

ورد الأهلي سريعاً بعدة فرص خطيرة، أبرزها محاولات حسين الشحات ومحمود حسن تريزيجيه، قبل أن يحتسب الحكم ركلة جزاء أخرى لصالح الفريق الأحمر في الدقيقة 65 بعد العودة لتقنية الفيديو لكن تريزيجيه أهدرها بعدما اصطدمت تسديدته بالقائم في الدقيقة 66، لتستمر الإثارة بإهدار متبادل من الطرفين.

هدف الأهلي الثالث في مباراة القمة

وفي الدقيقة 74، نجح أشرف بن شرقي في تسجيل هدف رائع بعد سلسلة تمريرات مميزة بين لاعبي الأهلي لينهي فعلياً آمال الزمالك في العودة رغم استمرار المحاولات الهجومية حتى الدقائق الأخيرة.

