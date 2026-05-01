يبحث عدد كبير من عشاق كرة القدم المصرية عن تردد قناة أون سبورت بلس، التي تُعد من أبرز القنوات الناقلة لمباريات الدوري المصري، وذلك لمتابعة المباريات بجودة عالية وبدون تشويش.

وتحظى القناة باهتمام واسع من الجماهير، خاصة مع زيادة المنافسة بين الأندية خلال الموسم الحالي، ما يدفع المشجعين للحرص على ضبط التردد الصحيح لضمان مشاهدة المباريات بشكل مستقر.

وينتظر جمهور القطبين متابعة مباراة الأهلي والزمالك المقرر إقامتها اليوم الجمعة.

وفي هذا الإطار، يمكن استقبال قناة أون سبورت بلس عبر القمر الصناعي نايل سات من خلال إدخال التردد التالي:

تردد أون سبورت بلس لمتابعة مباريات الدروي المصري

التردد: 11977

الاستقطاب: رأسي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

القمر الصناعي: نايل سات

وتقدم القناة تغطية مميزة لمباريات الدوري المصري، إلى جانب استوديوهات تحليلية تضم نخبة من نجوم الكرة السابقين والمحللين الرياضيين، ما يمنح المشاهد تجربة متابعة متكاملة.

كما تعمل القناة على نقل أبرز الأحداث الرياضية المحلية، مع التركيز على تقديم محتوى يناسب جميع فئات الجمهور، سواء من خلال المباريات أو البرامج التحليلية.

ويمكن للمشاهدين ضبط أجهزة الاستقبال الخاصة بهم باستخدام البيانات السابقة، لضمان متابعة مباريات فرقهم المفضلة في الدوري المصري دون انقطاع، خاصة في ظل أهمية المباريات خلال المراحل الحاسمة من البطولة.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

وتنطلق مباراة الأهلي والزمالك مساء اليوم، 8 مساء.

