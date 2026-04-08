إعلان

البيت الأبيض: وقف إطلاق النار يدخل حيز التنفيذ بمجرد فتح إيران مضيق هرمز

كتب : محمد أبو بكر

01:22 ص 08/04/2026

البيت الأبيض

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن مسؤول في البيت الأبيض، أن وقف إطلاق النار سيدخل حيز التنفيذ بمجرد أن تفتح إيران مضيق هرمز، بحسب سي إن إن.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن أن إيران وافقت على على الفتح الكامل والفوري والآمن لمضيق هرمز.

وقال "ترامب"، بحسب منشور له عبر منصة تروث سوشيال، فجر الأربعاء، إنه استنادًا إلى محادثات مع رئيس وزراء باكستان شهباز شريف والمشير عاصم منير، حيث طلبا مني تأجيل القوة التدميرية المرسلة الليلة إلى إيران، ومع موافقة الجمهورية الإسلامية الإيرانية على الفتح الكامل والفوري والآمن لمضيق هرمز، أوافق على تعليق قصف وهجوم إيران لفترة أسبوعين، وسيكون هذا وقف إطلاق نار ثنائي الجانب.

وأضاف "ترامب"، أن سبب هذا القرار هو أننا حققنا وتجاوزنا جميع الأهداف العسكرية، ونحن متقدمون جدًا في التوصل إلى اتفاق حاسم بشأن السلام طويل الأمد مع إيران والسلام في الشرق الأوسط.

وأشار الرئيس الأمريكي، إنه أنه تلقى اقتراحًا من إيران يتكون من 10 نقاط، قائلًا:"نعتقد أنه أساس قابل للتفاوض".

وأوضح أنه تم الاتفاق تقريبًا على جميع نقاط الخلاف السابقة بين الولايات المتحدة وإيران، لكن فترة الأسبوعين ستتيح الانتهاء من الاتفاق وإتمامه رسميًا.

وتابع: بالنيابة عن الولايات المتحدة الأمريكية كرئيس، وأيضًا ممثلًا لدول الشرق الأوسط، إنه لشرف لي أن نقترب من حل هذه المشكلة الطويلة الأمد.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"فستان أنيق".. سارة سلامة تخطف الأنظار بإطلالة سوداء جريئة
زووم

"فستان أنيق".. سارة سلامة تخطف الأنظار بإطلالة سوداء جريئة
مراسل أكسيوس: مصر لعبت دورًا محوريًا في هدنة إيران وأمريكا كما فعلت بـ غزة
شئون عربية و دولية

مراسل أكسيوس: مصر لعبت دورًا محوريًا في هدنة إيران وأمريكا كما فعلت بـ غزة
مي عز الدين تفاجئ جمهورها بلوك جديد وزوجها يغازلها.. (صور)
زووم

مي عز الدين تفاجئ جمهورها بلوك جديد وزوجها يغازلها.. (صور)
ترامب ينشر على حسابه بمنصة "تروث سوشيال" بيان وزير الخارجية الإيراني
شئون عربية و دولية

ترامب ينشر على حسابه بمنصة "تروث سوشيال" بيان وزير الخارجية الإيراني
يقترب من 150 دولار.. قفزة تاريخية لخام برنت المؤرخ مع تصاعد أزمة الإمدادات
اقتصاد

يقترب من 150 دولار.. قفزة تاريخية لخام برنت المؤرخ مع تصاعد أزمة الإمدادات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

ترامب يوافق على وقف قصف إيران لأسبوعين ويؤكد: نقترب من اتفاق