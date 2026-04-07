أخفق مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، في إقرار مشروع قانون يهدف لتأمين الملاحة في مضيق هرمز، بعدما استخدمت روسيا والصين حق النقض "الفيتو" لإجهاض المقترح الذي قدمته البحرين نيابة عن دول الخليج والأردن، في خطوة تعكس عمق الانقسام الدولي حيال حرب إيران وأمريكا.

كواليس إخفاق مجلس الأمن في ظل حرب إيران

نال مشروع القرار تأييد 11 دولة عضو، غير أن تصويت بكين وموسكو بـ"لا" حال دون اعتماده، بينما اختارت باكستان وكولومبيا الامتناع عن التصويت.

وتضمّن المقترح، الذي صاغته المنامة بالتنسيق مع الإمارات وقطر والكويت والسعودية والأردن، التأكيد على حق المرور الحر في مضيق هرمز وفقا للقانون الدولي، وحث الدول على تنسيق جهود دفاعية لحماية السفن التجارية، مع مطالبة طهران بوقف هجماتها فورا على البنية التحتية للمياه والطاقة في سياق تداعيات صراع إيران وأمريكا.

وعقب التصويت، وصف مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني المشروع بأنه "أحادي الجانب ومتحيز"، معتبرا إياه "مشروعا أمريكيا قُدم بأسماء أخرى" لتشويه الحقائق وتصوير دفاع بلاده عن نفسها كتهديد للأمن.

واتهم إيرواني، الولايات المتحدة وإسرائيل بارتكاب جرائم حرب وتجاوز كافة الحدود الأخلاقية منذ انطلاق شرارة حرب إيران قبل 39 يوما، معربا عن قلق بلاده من تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتدمير المرافق المدنية.

مواقف القوى العظمى وتصاعد حرب إيران وأمريكا

في المقابل، شن السفير الأمريكي مايك والتز هجوما حادا على طهران، متهما إياها باحتجاز الاقتصاد العالمي "رهينة" عبر خنق مضيق هرمز وزرع الألغام فيه، مما يهدد العالم بالمجاعة ونقص الطاقة.

وأكد والتز، أن واشنطن لن تتقيد بنتيجة التصويت في مواصلة الدفاع عن مصالحها وحلفائها، مشيرا إلى أن مدن الخليج مثل الرياض ودبي والدوحة والمنامة تمثل مستقبلا يخشاه النظام الإيراني، ومطالبا طهران باستغلال "الأسبوع المقدس" للتراجع عن التصعيد في ظل حرب إيران وأمريكا.

من جانبه، برر السفير الروسي فاسيلي نيبينزيا استخدام حق النقض "الفيتو" بأن النص يرسخ سابقة خطيرة ويمنح "صكا على بياض" لمواصلة العدوان الأمريكي الإسرائيلي ضد طهران.

وأعلن نيبينزيا، توجه روسيا والصين لطرح مقترح بديل يتسم بالتوازن والمنطق السلمي.

واتفق معه السفير الصيني فو تسونج، مؤكدا أن الإجراءات العسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة هي السبب الجوهري لتعطل الملاحة، محذرا من تكرار أخطاء سابقة في ليبيا والبحر الأحمر، وداعيا واشنطن وتل أبيب لوقف العمليات غير القانونية فورا في حرب إيران.

ردود الفعل الدولية وتداعيات حرب إيران وأمريكا

أعرب وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني، عن أسفه لإخفاق مجلس الأمن في الاضطلاع بمسؤولياته تجاه تصرفات غير قانونية لا تحتمل التأجيل، مشددا على أن عرقلة الملاحة في هرمز باتت نمطا سلوكيا لتوظيف الممر الحيوي كأداة ضغط سياسي.

وتوافق نائب الممثل البريطاني أرشيبالد يونج مع الموقف البحريني، مؤكدا عزم لندن على اتخاذ كافة التدابير الممكنة لإعادة فتح المضيق، منتقدا اختيار روسيا والصين حماية حليفتهما طهران بدلا من حماية الاقتصاد العالمي في ظل حرب إيران وأمريكا.

وفي حين أبدى السفير الفرنسي جيروم بونافو، استغرابه من لجوء دول تعلن التزامها بالدبلوماسية لاستخدام حق النقض ضد نص دفاعي بحت، أوضح سفير باكستان عاصم افتخار أحمد أن امتناع بلاده جاء لإتاحة المجال للحوار.

وسلط افتخار أحمد الضوء على المبادرة الصينية الباكستانية ذات النقاط الخمس التي تهدف لوقف الأعمال العدائية وحماية المدنيين، بينما أبدت سفيرة كولومبيا ليونور زالاباتا توريس قلقها من افتقار النص للدقة القانونية، مما قد يصب الزيت على النار ويزيد من اشتعال حرب إيران المفتوحة على كافة الاحتمالات.

الكلمات المفتاحية: حرب إيران، إيران وأمريكا، فشل قرار مضيق هرمز، فيتو روسيا والصين، تصريحات عبد اللطيف الزياني، جيش الاحتلال الإسرائيلي، الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.