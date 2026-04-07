قرر الدكتور محمد محمود الصفتي، عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر فرع دسوق في كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، قرارات جديدة خاصة بترشيد الكهرباء، وذلك في ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بترشيد الطاقة، وتوجيهات وتعليمات الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر بترشيد الكهرباء.

تضمنت قرارات عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر فرع دسوق حظر استخدام الغلايات والسخانات الكهربائية، والتكييفات في جميع المكاتب الإدارية تشمل مكتب عميد الكلية، والأقسام العلمية، والمدرجات.

ووجه عميد الكلية بتخفيض نسبة الإضاءة في جميع أنحاء الكلية في مقدمتها الطرقات بنسبة تصل إلى 50 ‎%‎ وذلك ضمن الإجراءات الإدارية التي قررها العميد لترشيد استهلاك الكهرباء في الكلية.

وفي السياق ذاته شكل إبراهيم يوسف، مدير الكلية لجنة ثلاثية تضم مسئولي الأمن الإداري، والشئون الفنية، ومعاون الكلية لتنفيذ تلك القرارات الصادرة من عميد الكلية الدكتور محمد الصفتي.