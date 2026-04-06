بات سيف فاروق جعفر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قاب قوسين من الرحيل عن صفوف النادي خلال الميركاتو الصيفي المقبل، بعد ابتعاده عن حسابات الجهاز الفني في الفترة الأخيرة.

في هذا السياق، أكد الإعلامي جمال الغندور عبر برنامجه ستاد المحور، أن سيف جعفر كلف وكيله بالبحث عن عرض احتراف خارجي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد خروجه من حسابات الجهاز الفني للفريق وعدم دخوله قائمة المباريات منذ شهر يناير الماضي

وتابع الغندور، كان هناك اهتمام من بعض الأندية المحلية لضم اللاعب خلال يناير الماضي ولكنه لم يرحل عن الفريق ولكن بعد خروجه من حسابات معتمد جمال بدأ في العمل على إيجاد وجهته المقبلة.

الزمالك يستعد لمواجهة شباب بلوزداد

يستعد الزمالك لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري المقرر لها يوم الجمعة المقبل على ستاد نيلسون مانديلا في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وحقق فريق الزمالك الفوز على المصري برباعية مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد الجيش ببرج العرب في الجولة الأولى للمرحلة النهائية لحسم لقب الدوري، ليرفع الفريق رصيده إلى 46 نقطة لينفرد بصدارة المسابقة.

