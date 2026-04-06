تشهد أروقة نادي الزمالك أزمة متصاعدة داخل فريق الكرة الطائرة، في توقيت حرج مع اقتراب المراحل الحاسمة من الموسم، ما يهدد استقرار “ملوك الصالات” خلال الفترة المقبلة.

وكشف مصدر مطلع أن المحترف الروسي ديمتري ياكوفليف منح إدارة النادي مهلة نهائية لمدة 48 ساعة فقط، من أجل تسوية مستحقاته المالية المتأخرة، ملوحًا باللجوء إلى المسارات القانونية حال عدم الاستجابة.

وأوضح المصدر أن خطوة اللاعب جاءت بعد تكرار الوعود دون تنفيذ، ما دفعه لاتخاذ موقف تصعيدي لضمان الحصول على مستحقاته وجدولة المتأخرات المالية.

ياكوفليف رفض المشاركة في التدريبات والمباريات

وفي تطور لافت، قرر ياكوفليف رفض المشاركة في التدريبات والمباريات الرسمية خلال الفترة المقبلة، لحين تسوية مستحقاته بشكل كامل.

وتضع هذه الأزمة إدارة الزمالك أمام تحدٍ كبير، خاصة مع احتمالية التعرض لعقوبات دولية حال تصعيد القضية رسميًا، في وقت يسعى فيه النادي للحفاظ على استقرار الفريق وتقليل الأزمات الدولية.