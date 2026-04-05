أكد المهندس هاني أبوريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، على أهمية مشروع تطوير منظومة التحكيم في مصر، بهدف إعداد أجيال شابة من الحكام يتمتعون بالكفاءة الفنية والبدنية، ويصبحون مؤهلين للانضمام إلى القائمة الدولية في سن مبكرة.

وأوضح أبوريدة، خلال ختام معسكر الحكام الواعدين اليوم الأحد، أن الرؤية الحالية تستهدف إعداد حكام في سن الخامسة والعشرين يمتلكون الخبرة الكافية، ليصبحوا مؤهلين للمشاركة في البطولات القارية والدولية الكبرى عند بلوغهم سن الثلاثين.

وشدد على الاستقلالية التامة للجنة الحكام، مؤكدًا عدم التدخل في أي تعيينات، ومؤكداً أن مصر تستحق الأفضل دائمًا.

تصريحات أوسكار رويز

من جانبه، أوضح أوسكار رويز، رئيس لجنة الحكام، أن خطة التطوير تتضمن تكثيف المعسكرات التدريبية للشباب، مع التركيز على خفض متوسط أعمار الحكام المشاركين في إدارة المباريات، لتكوين جيل جديد قادر على المنافسة على المستوى القاري.

وأضاف رويز أن المعسكرات ستشمل حكامًا من جميع أنحاء مصر، بما في ذلك الصعيد والوجه البحري، استجابة لتوجيهات أبوريدة بوضع خطة شاملة لدعم الشباب وتطوير أدائهم.

وجاءت هذه التصريحات في ختام المعسكر المغلق للحكام الواعدين، الذي نظمته اللجنة بمركز المنتخبات الوطنية في مدينة السادس من أكتوبر، واستمر لمدة ثلاثة أيام بمشاركة 30 حكمًا ومساعدًا تحت سن 30 عامًا.

وشمل المعسكر محاضرات نظرية حول حالات لمسة اليد وتقنية الـ(VAR)، بالإضافة إلى اختبارات بدنية وتدريبات عملية مكثفة لرفع كفاءة الحكام الفنيّة والبدنية.

اقرأ أيضا:

