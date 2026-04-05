الدوري الإيطالي

يوفنتوس

18:00

جنوى

الدوري المصري

زد

20:00

المقاولون العرب

الدوري المصري

كهرباء الإسماعيلية

17:00

بتروجت

هاني أبوريدة: لجنة التحكيم مستقلة بالكامل دون تدخل من أحد

كتب : محمد خيري

03:06 م 05/04/2026 تعديل في 04:39 م

هاني أبوريدة مع رويز رئيس لجنة الحكام

أكد المهندس هاني أبوريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، على أهمية مشروع تطوير منظومة التحكيم في مصر، بهدف إعداد أجيال شابة من الحكام يتمتعون بالكفاءة الفنية والبدنية، ويصبحون مؤهلين للانضمام إلى القائمة الدولية في سن مبكرة.

وأوضح أبوريدة، خلال ختام معسكر الحكام الواعدين اليوم الأحد، أن الرؤية الحالية تستهدف إعداد حكام في سن الخامسة والعشرين يمتلكون الخبرة الكافية، ليصبحوا مؤهلين للمشاركة في البطولات القارية والدولية الكبرى عند بلوغهم سن الثلاثين.

وشدد على الاستقلالية التامة للجنة الحكام، مؤكدًا عدم التدخل في أي تعيينات، ومؤكداً أن مصر تستحق الأفضل دائمًا.

تصريحات أوسكار رويز

من جانبه، أوضح أوسكار رويز، رئيس لجنة الحكام، أن خطة التطوير تتضمن تكثيف المعسكرات التدريبية للشباب، مع التركيز على خفض متوسط أعمار الحكام المشاركين في إدارة المباريات، لتكوين جيل جديد قادر على المنافسة على المستوى القاري.

وأضاف رويز أن المعسكرات ستشمل حكامًا من جميع أنحاء مصر، بما في ذلك الصعيد والوجه البحري، استجابة لتوجيهات أبوريدة بوضع خطة شاملة لدعم الشباب وتطوير أدائهم.

وجاءت هذه التصريحات في ختام المعسكر المغلق للحكام الواعدين، الذي نظمته اللجنة بمركز المنتخبات الوطنية في مدينة السادس من أكتوبر، واستمر لمدة ثلاثة أيام بمشاركة 30 حكمًا ومساعدًا تحت سن 30 عامًا.

وشمل المعسكر محاضرات نظرية حول حالات لمسة اليد وتقنية الـ(VAR)، بالإضافة إلى اختبارات بدنية وتدريبات عملية مكثفة لرفع كفاءة الحكام الفنيّة والبدنية.

5 علامات تخبرك أنك تعاني من هبوط حاد في ضغطك.. احذرها
اقتحمنه بالقوة.. سيدات يحررن الكلاب الضالة من "شيلتر" ويعيدونها للشارع
"طوفان زيادات".. ارتفاع أسعار سيارات إم جي الجديدة في مصر
فرحة اللقاء لم تكتمل.. رحلة استقبال المسافرين تنتهي بـ 5 جثامين في سوهاج
استئناف ضخ الغاز الإسرائيلي لمصر.. ومصدر لمصراوي: اقترب من مليار قدم يوميًا
