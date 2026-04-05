ضمانة أمريكية بـ 2 مليار دولار لتوريد الغاز الطبيعي إلى مصر

أعلن بنك التصدير والاستيراد الأمريكي (إيكسيم) الموافقة على منح ضمانة تتخطى ملياري دولار بهدف توريد الغاز الطبيعي المسال الأمريكي لمصر.

بحسب بيان البنك المنشور على موقعه اليوم، فإن هذا التمويل الذي وصفه بالإنجاز التاريخي يعزز من سلاسل التوريد المحلية، وتعزيز الأمن الاقتصادي الأمريكي.

تفاصيل صفقة الغاز الأمريكي لمصر

ومن المتوقع أن يدعم هذا الترخيص شحنات الغاز الطبيعي المسال المقررة خلال عامي 2026 و2027 بموجب عقود بين شركة هارتري بارتنرزا والهيئة المصرية العامة للبترول.



مع تزايد الطلب العالمي على الطاقة الموثوقة، يُعزز هذا القرار جهود بنك التصدير والاستيراد الأمريكي لضمان تمكين المنتجين والمصدرين الأمريكيين من المنافسة والفوز في الأسواق الاستراتيجية.

كما يُسهم توسيع صادرات الغاز الطبيعي المسال الأمريكي في دعم الوظائف في قطاع الطاقة الأمريكي، ويعزز دور الولايات المتحدة كمورد موثوق للطاقة لشركائها حول العالم.



