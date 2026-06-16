اقتحمت قوات إسرائيلية كبيرة المنطقة الشرقية من مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، تمهيدًا لوصول مئات المستوطنين إلى قبر يوسف الواقع قرب مخيم بلاطة، وسط إجراءات أمنية مشددة.

واقتحمت عشرات الآليات العسكرية الإسرائيلية، مدعومة بقوات راجلة وفرق هندسية، المنطقة الشرقية، في إطار تأمين اقتحام حافلات تقل مستوطنين، وفق ما تداولته حسابات تابعة لجماعات استيطانية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكرت مصادر محلية، أن جيش الاحتلال فرض طوقًا أمنيًا مشددًا على محيط المنطقة، بدءًا من حاجز بيت فوريك شرقًا وصولًا إلى محيط القبر، إذ عمد إلى عزلها عن باقي أحياء المدينة ومنع حركة الفلسطينيين، في وقت أجبر فيه السكان على البقاء في منازلهم، وأغلق المحال التجارية، بما فيها سوق الخضار المركزي.

وبحسب المعطيات المتداولة، فإن اقتحام المستوطنين سيتم على شكل مجموعات متتالية حتى ساعات الفجر الأولى، وسط أجواء صاخبة تشمل النفخ في الأبواق وإقامة حفلات موسيقية داخل القبر.

كشفت مصادر حكومية إسرائيلية، أن الحكومة تعتزم تخصيص 50 شيكل يوميًا للفرد لتغطية نفقات الغذاء والملابس الخاصة بـ"شباب التلال" وسكان البؤر والمزارع الاستيطانية في الضفة الغربية، ضمن خطة تستهدف الحد من العنف والجريمة عبر برامج تربوية وتعليمية.

وتواجه هذه الخطوة انتقادات تتهمها بالتساهل مع تلك المجموعات، فيما تؤكد الحكومة أن الغاية منها توفير بيئة داعمة للشباب المعرضين للانزلاق نحو العنف، على أن تتولى أجهزة إنفاذ القانون التعامل مع العناصر المتشددة ومرتكبي المخالفات.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن مجموعة من المستوطنين اقتحمت منطقة المراح، الأحد، قرب المدخل الغربي للبلدة، وأضرمت النار في مركبتين تعودان لمواطنين، كما حطمت مركبتين أخريين كانتا متوقفتين قرب أحد المساجد.

وأضافت أن المستوطنين فروا من المكان عقب تنفيذ اعتدائهم، فيما أتت النيران على المركبتين المحروقتين بالكامل، وتسببت بأضرار مادية كبيرة في المركبتين الأخريين، دون أن يبلغ عن إصابات.

وذكرت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، أن مستوطنين اقتحموا بلدة دير دبوان، شرقي رام الله، بحماية من قوات الاحتلال، وأضرموا النار في أراضٍ زراعية ومركبات لمواطنين فلسطينيين، وفقا للغد.