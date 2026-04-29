الدوري المصري

الجونة

1 1
17:00

حرس الحدود

الدوري المصري

وادي دجلة

2 0
20:00

الاتحاد السكندري

الدوري المصري

مودرن سبورت

0 0
20:00

طلائع الجيش

دوري أبطال أوروبا

اتلتيكو مدريد

- -
22:00

أرسنال

الدوري السعودي

النصر

0 0
21:00

أهلي جدة

إعلان

مصدر يكشف لمصراوي حقيقة مشادة مجلس الزمالك قبل القمة أمام الأهلي

كتب : مصراوي

08:21 م 29/04/2026

شعار نادي الزمالك

شهدت الساعات الماضية تداول أنباء عن وقوع مشادة قوية بين أعضاء مجلس إدارة الزمالك، خلال الاجتماع الذي عُقد اليوم الأربعاء، قبل المواجهة المرتقبة أمام الأهلي.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع الزمالك يوم الجمعة المقبل الموافق 1 مايو، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة الحسم في الدوري المصري.

ماذا حدث في اجتماع مجلس إدارة الزمالك؟

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك حقيقة ما تردد بشأن وجود مشادة بين أعضاء مجلس الإدارة، موضحًا أن ما حدث لم يتجاوز كونه نقاشًا بصوت مرتفع بين عضوين فقط، دون الكشف عن أسمائهما.

وأضاف المصدر في تصريحات لمصراوي، أن الأمر جاء في إطار عتاب بين العضوين بسبب عدد الدعوات الخاصة بمباراة القمة المقبلة، حيث حصل أحدهما على عدد أكبر من الآخر.

وأكد المصدر أن ما أثير بشأن غلق القاعة بسبب ارتفاع الأصوات غير صحيح، مشيرًا إلى أن القاعة تكون مغلقة من الأساس أثناء انعقاد الاجتماعات.

واختتم المصدر تصريحاته بالتأكيد على أن مثل هذه المواقف تحدث بشكل طبيعي داخل أي مجلس إدارة، إلا أنه يتم تضخيمها في الوقت الحالي، خاصة مع المرحلة المميزة التي يمر بها الزمالك، ومحاولات تشتيت التركيز قبل مواجهة الأهلي المرتقبة.

إسرائيل: نتنياهو لن يلتقي ترامب في واشنطن الأسبوع المقبل
مصدر يكشف لمصراوي حقيقة مشادة مجلس الزمالك قبل القمة أمام الأهلي
المركزي الأمريكي يبقي على سعر الفائدة دون تغيير للمرة الثالثة
متحدث الوزراء: قانون موحد للأحوال الشخصية أمام البرلمان قريبا
أمين الفتوى يحذر من عادة "النقوط" في الأفراح
إعلان

