شهدت الساعات الماضية تداول أنباء عن وقوع مشادة قوية بين أعضاء مجلس إدارة الزمالك، خلال الاجتماع الذي عُقد اليوم الأربعاء، قبل المواجهة المرتقبة أمام الأهلي.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع الزمالك يوم الجمعة المقبل الموافق 1 مايو، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة الحسم في الدوري المصري.

ماذا حدث في اجتماع مجلس إدارة الزمالك؟

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك حقيقة ما تردد بشأن وجود مشادة بين أعضاء مجلس الإدارة، موضحًا أن ما حدث لم يتجاوز كونه نقاشًا بصوت مرتفع بين عضوين فقط، دون الكشف عن أسمائهما.

وأضاف المصدر في تصريحات لمصراوي، أن الأمر جاء في إطار عتاب بين العضوين بسبب عدد الدعوات الخاصة بمباراة القمة المقبلة، حيث حصل أحدهما على عدد أكبر من الآخر.

وأكد المصدر أن ما أثير بشأن غلق القاعة بسبب ارتفاع الأصوات غير صحيح، مشيرًا إلى أن القاعة تكون مغلقة من الأساس أثناء انعقاد الاجتماعات.

واختتم المصدر تصريحاته بالتأكيد على أن مثل هذه المواقف تحدث بشكل طبيعي داخل أي مجلس إدارة، إلا أنه يتم تضخيمها في الوقت الحالي، خاصة مع المرحلة المميزة التي يمر بها الزمالك، ومحاولات تشتيت التركيز قبل مواجهة الأهلي المرتقبة.

