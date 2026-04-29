الداخلية تكشف حقيقة إجبار أسرة على ترك منزلها بالفيوم وتكذب الشائعات

كتب : علاء عمران

01:26 م 29/04/2026

وزارة الداخلية

رصدت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاءات بقيام بعض الأشخاص بإجبار أحد المواطنين وعائلته على ترك منازلهم، واحتجاز أسرته بدون وجه حق بمساعدة الشرطة بنطاق محافظة الفيوم، مما استوجب الفحص الفوري للوقوف على حقيقة الأمر.

كواليس الخصومة الثأرية بمركز سنهور واعترافات مروج الادعاءات

بالفحص والتحري تبين عدم صحة ما تم تداوله جملة وتفصيلاً، وأن الواقعة ترتبط بخصومة ثأرية قديمة تعود لعام 2019 بين عائلتين مقيمتين بدائرة مركز شرطة سنهور بالفيوم، أسفرت في حينها عن وقوع حالات وفاة وصدر بشأنها أحكام قضائية ضد المتهمين.

كما تبين تجدد خلافات لاحقة بين الطرفين وتم ضبط أطرافها واتخاذ الإجراءات القانونية، ثم تم الصلح بين العائلتين في وقت سابق. وبمواجهة القائم على النشر، أقر بأنه قام بنشر تلك الادعاءات الكاذبة بهدف لفت الانتباه إلى شكواه ومحاولة الضغط للتدخل في النزاع، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

