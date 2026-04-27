بعد إصابته أمام بيراميدز.. هل يغيب ياسر إبراهيم فى مباراة الزمالك المقبلة بالدوري؟

كتب : يوسف محمد

10:32 م 27/04/2026
  • عرض 12 صورة
تعرض ياسر إبراهيم لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للإصابة خلال مشاركته رفقة الفريق أمام بيراميدز في الدوري المصري اليوم الإثنين "دوري نايل".

وشارك ياسر إبراهيم، في هزيمة المارد الأحمر أمام بيراميدز اليوم، بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل، في الجولة الرابعة ببطولة الدوري المصري "دوري نايل".

موقف ياسر إبراهيم من المشاركة في مباراة القمة المقبلة بالدوري

وغادر ياسر إبراهيم مباراة المارد الأحمر أمام بيراميدز اليوم، في الدقيقة 83 بعد اصطدام قوي، مع مهاجم فريق بيراميدز في منتصف الملعب.

وكشف مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، أن ياسبر إبراهيم سيخضع لأشعة غدا الثلاثاء، لتحديد حجم الإصابة التي تعرض لها بشكل كامل.

وأوضح المصدر ذاته، أن موقف اللاعب من المشاركة في مباراة القمة المقرر لها يوم الجمعة، لم يحدد حتى الآن وسيتضح عقب خضوعه للفحوصات الطبية غدا.

موعد مباراة الأهلي المقبلة بالدوري

ويلاقي النادي الأهلي في مباراته المقبلة بالدوري المصري، نظيره الزمالك يوم الجمعة المقبل الموافق 1 مايو المقبل، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري "دوري نايل".

ويحتل النادي الأهلي حاليا المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 44 نقطة جمعها الفريق من 23 مباراة بالمسابقة.

