أمسية نورانية للإنشاد بمعهد الموسيقى

كتب : محمد لطفي

02:00 ص 28/04/2026
    أمسية نورانية للإنشاد بمعهد الموسيقى (2)
    أمسية نورانية للإنشاد بمعهد الموسيقى (3)
    أمسية نورانية للإنشاد بمعهد الموسيقى (5)
    أمسية نورانية للإنشاد بمعهد الموسيقى (4)
    أمسية نورانية للإنشاد بمعهد الموسيقى (6)
    أمسية نورانية للإنشاد بمعهد الموسيقى (9)
    أمسية نورانية للإنشاد بمعهد الموسيقى (10)
    أمسية نورانية للإنشاد بمعهد الموسيقى (7)
    أمسية نورانية للإنشاد بمعهد الموسيقى (8)

تقيم دار الأوبرا المصرية حفلا لفرقة الإنشاد الدينى، فى السابعة والنصف مساء الخميس 30 أبريل على مسرح معهد الموسيقى العربية.

يتضمن البرنامج مجموعة مختارة من المؤلفات النورانية التى تسمو بالروح وتخاطب الوجدان منها أسماء الحبيب، النبى صلوا عليه، النبى عربى، المسك فاح، أسماء الله الحسنى، يا رسول الله يا حبيبنا وغيرها.

ويؤدي هذه الأعمال كل من: أشرف زيدان، حاتم زايد، احمد حسن، حسام صالح، محمد حسين، بلال مختار، احمد العمرى، محمد الجزار وإعداد وتحفيظ مصطفى النجدي.

يذكر أن فرقة الإنشاد الدينى تأسست على يد الموسيقار الراحل عبد الحليم نويرة في عام 1972 وبدأت أولى حفلاتها بقيادته عام 1973 بهدف الحفاظ على التراث الغنائى الدينى وتخصصت في تقديم الأعمال والألحان الدينية وتدريب وتبني الأصوات الشابة الواعدة على الأناشيد والابتهالات الدينية حيث شاركت في إحياء المناسبات الدينية التى تحتفل بها دار الأوبرا علي مسارحها بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور .

فرقة الإنشاد الديني دار الأوبرا المصرية النبى عربى معهد الموسيقى

