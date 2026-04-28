يبحث العديد من المواطنين عبر محركات البحث جوجل عن مواعيد غلق المحال نتيجة الخلط بين قرار تنظيم مواعيد غلق المحال التجارية وبين تطبيق التوقيت الصيفي، إذ اعتقد البعض أن العودة للعمل بالتوقيت الصيفي تعني إلغاء قرارات الغلق أو تعديلها بشكل كامل، وهو ما تسبب في حالة من الارتباك حول مواعيد عمل الأنشطة المختلفة.

ويأتي هذا التقرير لتوضيح الصورة بشكل دقيق، وبيان الفارق بين القرارين وكيفية تطبيق كل منهما بشكل منفصل ومنظم.

البداية مع قرار لجنة إدارة الأزمات بوقف قرار غلق المحال في الحادية عشر

أعلنت لجنة الأزمات برئاسة رئيس مجلس الوزراء إيقاف العمل بالمواعيد الشتوية لغلق المحال، والعودة رسميًا لتطبيق المواعيد الصيفية، بالتزامن مع بدء العمل بالتوقيت الصيفي وتقديم الساعة 60 دقيقة، في إطار تنظيم ساعات النشاط بما يتناسب مع طبيعة فصل الصيف، وتحقيق التوازن بين الحركة التجارية وترشيد استهلاك الطاقة وفق توجهات الدولة.

وأكدت اللجنة أن القرار يأتي لضبط منظومة العمل اليومي خلال أشهر الصيف، بما يحقق الانسيابية في تقديم الخدمات ويواكب زيادة معدلات الإقبال على الأسواق والمطاعم خلال المساء.

مواعيد عمل المحال والمولات التجارية بالتوقيت الصيفي

تبدأ الدولة، اعتبارًا من اليوم الثلاثاء 28 أبريل، تطبيق قرار لجنة إدارة الأزمات بشأن العودة إلى مواعيد فتح وغلق المحال العامة إلى ما كانت عليه قبل القرار الاستثنائي الأخير، وذلك وفقًا لقرار الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، المتعلق بتنظيم مواعيد تشغيل المحال خلال فصل الصيف.

وبحسب القرار رقم 456 لسنة 2020، تم تحديد مواعيد تشغيل الأنشطة المختلفة وفق ضوابط منظمة توازن بين احتياجات المواطنين ومتطلبات التشغيل.

وبحسب الضوابط الجديدة، تبدأ مواعيد عمل المحال والمولات التجارية من الساعة 7 صباحًا وحتى 11 مساءً، مع مد العمل حتى الساعة 12 منتصف الليل يومي الخميس والجمعة وأيام الإجازات والعطلات الرسمية.

وتعمل المطاعم والكافيهات والبازارات من الساعة 5 صباحًا وحتى 1 صباحًا، مع استمرار خدمات توصيل الطلبات (الدليفري) على مدار 24 ساعة دون توقف.

وفيما يخص الورش، تبدأ نشاطها من الساعة 8 صباحًا حتى 7 مساءً، مع استثناء الورش الواقعة على الطرق السريعة ومحطات الوقود، لضمان سرعة التعامل مع الأعطال وتقديم الخدمات العاجلة.

وشدد القرار على استثناء عدد من الأنشطة الحيوية من مواعيد الغلق، بما يسمح لها بالعمل على مدار اليوم، وتشمل الصيدليات، ومحلات السوبر ماركت والبقالة، والمخابز، وأسواق الجملة، وذلك لضمان توافر الاحتياجات الأساسية للمواطنين بشكل مستمر.

مواعيد عمل المطاعم السياحية بالتوقيت الصيفي 2026

كشف مصدر مسؤول بغرفة المنشآت والمطاعم السياحية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، أن مواعيد تشغيل المطاعم السياحية بالتوقيت الصيفي 2026 تبدأ يوميًا من الساعة 6 صباحًا وتستمر حتى 4 صباح اليوم التالي، بما يضمن استمرار تقديم الخدمات لفترات ممتدة تتناسب مع طبيعة النشاط السياحي.

وأضاف في تصريحات خاصة لمصراوي، أن مسارح المنوعات وصالات الديسكو تعمل من الساعة 6 مساءً وحتى 6 صباحًا، في إطار تنظيم الأنشطة الليلية وتلبية احتياجات روادها خلال موسم الصيف.

وأشار إلى أن خدمات التوصيل والتيك أواي مستمرة على مدار 24 ساعة دون توقف، لتلبية احتياجات المواطنين والسائحين في أي وقت.

