أوضح الشيخ رمضان عبد المعز، أن الآية "الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا" تؤكد أن المؤمن لا يخاف البشر ما دام مع الله.

وأضاف عبد المعز، خلال تقديم حلقة اليوم من برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن من يلجأ إلى الله لا يخسر أبدا، لأن وعده لعباده المرسلين هو النصر والغلبة.

وأشار الداعية الإسلامي إلى أن المؤمن ينبغي أن يعتاد على رفع شكواه إلى الله وحده، مستشهدا بقول سيدنا يعقوب: "إنما أشكو بثي وحزني إلى الله".

وتابع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من نزلت به فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته، ومن أنزلها بالله أوشك الله أن يرزقه عاجلا أو آجلا".

وشدد الشيخ رمضان عبد المعز على أن الدعاء واللجوء إلى الله هما السلاح الحقيقي للمؤمن في مواجهة الابتلاءات.

وأكد الداعية الإسلامي رمضان عبد المعز أن الصبر واليقين بقدرة الله على الفرج هما الطريق إلى النصر والطمأنينة.