أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية، بأن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، قدّم قائمة تتضمن "الخطوط الحمراء" لبلاده لنقلها إلى الولايات المتحدة خلال زيارته الأخيرة إلى باكستان، حيث شملت هذه القائمة ملفات نووية وأخرى تتعلق بأمن الملاحة في مضيق هرمز.

توضيح المواقف الإقليمية

أوضحت وكالة "فارس" الإيرانية، اليوم الإثنين، أن تبادل الرسائل في هذا التوقيت لا يرتبط ببدء مفاوضات مباشرة بين طهران وواشنطن، بل يهدف بالأساس إلى توضيح الرؤية الإيرانية للموقف الإقليمي الراهن وتحديد الثوابت التي لا يمكن تجاوزها.

تحركات دبلوماسية مكثفة

وفي إطار جولته الخارجية، وصل عراقجي إلى مدينة سانت بطرسبرج الروسية للقاء الرئيس فلاديمير بوتين، وذلك عقب سلسلة مباحثات أجراها مع وسطاء رئيسيين في باكستان وسلطنة عمان خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي.

شروط استئناف الحوار

صرح عباس عراقجي فور وصوله إلى الأراضي الروسية بأن النقاشات في باكستان تطرقت بشكل مباشر إلى الشروط والظروف التي يمكن في ظلها استئناف المحادثات بين إيران والولايات المتحدة، دون الخوض في تفاصيل إضافية حول تلك الشروط.

وفي سياق متصل، كشفت مصادر مطلعة ومسؤول أمريكي لـ"أكسيوس"، عن تقديم إيران عرضا جديدا للولايات المتحدة يهدف إلى إعادة فتح مضيق هرمز وإنهاء حالة الحرب القائمة، مع اقتراح ترحيل المفاوضات بشأن الملف النووي إلى مرحلة لاحقة.