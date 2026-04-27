إعلان

رسائل "الخطوط الحمراء".. إيران تُبلغ أمريكا بشروطها لاستئناف المحادثات

كتب : مصطفى الشاعر

12:06 م 27/04/2026

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية، بأن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، قدّم قائمة تتضمن "الخطوط الحمراء" لبلاده لنقلها إلى الولايات المتحدة خلال زيارته الأخيرة إلى باكستان، حيث شملت هذه القائمة ملفات نووية وأخرى تتعلق بأمن الملاحة في مضيق هرمز.

توضيح المواقف الإقليمية

أوضحت وكالة "فارس" الإيرانية، اليوم الإثنين، أن تبادل الرسائل في هذا التوقيت لا يرتبط ببدء مفاوضات مباشرة بين طهران وواشنطن، بل يهدف بالأساس إلى توضيح الرؤية الإيرانية للموقف الإقليمي الراهن وتحديد الثوابت التي لا يمكن تجاوزها.

تحركات دبلوماسية مكثفة

وفي إطار جولته الخارجية، وصل عراقجي إلى مدينة سانت بطرسبرج الروسية للقاء الرئيس فلاديمير بوتين، وذلك عقب سلسلة مباحثات أجراها مع وسطاء رئيسيين في باكستان وسلطنة عمان خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي.

شروط استئناف الحوار

صرح عباس عراقجي فور وصوله إلى الأراضي الروسية بأن النقاشات في باكستان تطرقت بشكل مباشر إلى الشروط والظروف التي يمكن في ظلها استئناف المحادثات بين إيران والولايات المتحدة، دون الخوض في تفاصيل إضافية حول تلك الشروط.

وفي سياق متصل، كشفت مصادر مطلعة ومسؤول أمريكي لـ"أكسيوس"، عن تقديم إيران عرضا جديدا للولايات المتحدة يهدف إلى إعادة فتح مضيق هرمز وإنهاء حالة الحرب القائمة، مع اقتراح ترحيل المفاوضات بشأن الملف النووي إلى مرحلة لاحقة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حرب إيران إيران وأمريكا مفاوضات أمريكا وإيران

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"فكرت هعمل غسيل معدة وخلاص".. الكلمات الأخيرة لطالب المنوفية قبل وفاته
أخبار المحافظات

هل الخميس المقبل إجازة رسمية؟.. تفاصيل القرار الحكومي
أخبار مصر

سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض بمنتصف تعاملات الاثنين
اقتصاد

"الأوقاف" تخصص خطبة الجمعة المقبلة للحديث عن مشكلة "المستريح"
أخبار مصر

المكملات الغذائية قد تضر الجهاز الهضمي.. أعراض لا تتوقعها
نصائح طبية

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بعد تخفيض العتال الأسعار.. هل تبدأ موجة تصحيح سوق العقارات؟
طقس الـ6 أيام.. الأرصاد: تقلبات ربيعية وشبورة ورياح على فترات
وفاة اللواء كمال مدبولي والد رئيس الوزراء.. تعرف على موعد الجنازة والعزاء