الدوري المصري

الزمالك

- -
17:00

إنبي

الدوري المصري

بيراميدز

- -
20:00

الأهلي

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
22:00

برينتفورد

الدوري الإسباني

اسبانيول

- -
22:00

ليفانتي

نجم الزمالك السابق: مباراة إنبي أهم من القمة.. الفارق يصل لـ8 نقاط

كتب : محمد خيري

10:54 ص 27/04/2026

ناد الزمالك

أكد محمد أبوالعلا، نجم نادي الزمالك السابق، أن سباق المنافسة على لقب الدوري المصري الممتاز بات أكثر اشتعالًا في ظل تقارب مستويات الفرق خلال المرحلة الحالية من الموسم.

وقال أبوالعلا، في تصريحات تلفزيونية عبر قناة CBC: "كرة القدم لا تعترف بالتوقعات، وكل الاحتمالات واردة. الزمالك ابتعد لفترة عن دائرة المنافسة بسبب بعض الأزمات، لكنه عاد بقوة مؤخرًا، ما أسهم في زيادة حدة المنافسة وجعلها أكثر إثارة".

وأضاف أن مواجهة الزمالك أمام نادي إنبي لن تكون سهلة، موضحًا: "إنبي فريق قوي ومن حق جماهيره الاحتفال بفوز الدور الأول، كما أن أغلب تعثرات الفرق الكبرى مثل الأهلي أو بيراميدز أو الزمالك تأتي أمام منافسين غير متوقعين".

وتابع: "الظروف حاليًا مختلفة، وهناك دوافع كبيرة لدى لاعبي الزمالك لمواصلة الانتصارات والحفاظ على صدارة جدول الترتيب، خاصة أن كل فوز يزيد من حجم الضغوط على المنافسين".

وأشار إلى نقاط قوة إنبي، قائلًا: "الفريق منظم دفاعيًا ويجيد الاعتماد على الهجمات المرتدة، وهو ما يزيد من صعوبة اللقاء".

دعم الجماهير أهم عنصر للزمالك

وشدد أبوالعلا على أهمية دعم الجماهير، مؤكدًا: "الحضور الجماهيري يمثل عنصرًا حاسمًا، خاصة في ظل الدور الكبير الذي لعبته الجماهير هذا الموسم في دعم الفريق وصناعة أجواء استثنائية".

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أهمية المباراة مقارنة بالقمة المرتقبة، قائلًا: "مواجهة إنبي أهم من لقاء النادي الأهلي، لأن الفوز بها قد يرفع الفارق إلى 8 نقاط قبل المواجهات المباشرة، ما يمنح الزمالك دفعة قوية نحو التتويج".

وأوضح: "في حال تعادل الأهلي مع نادي بيراميدز، مع فوز الزمالك، سيقترب الفريق بشكل كبير من حسم اللقب، مع استمرار المنافسة على المركز الثاني".

فيديو قد يعجبك



انخفاض أسعار الدواجن وارتفاع البيض اليوم الاثنين بالأسواق (موقع رسمي)
هزة أرضية بقوة 4.56 درجة شمال مرسى مطروح.. هل توجد خسائر؟
المكملات الغذائية قد تضر الجهاز الهضمي.. أعراض لا تتوقعها
تغيير اضطراري.. التشكيل المتوقع للزمالك في مواجهة إنبي بالدوري
موعد تشغيل المرحلة الثانية من الأتوبيس الترددي BRT على الدائري - خاص
بعد تخفيض العتال الأسعار.. هل تبدأ موجة تصحيح سوق العقارات؟
طقس الـ6 أيام.. الأرصاد: تقلبات ربيعية وشبورة ورياح على فترات
وفاة اللواء كمال مدبولي والد رئيس الوزراء.. تعرف على موعد الجنازة والعزاء