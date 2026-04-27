نجم الزمالك السابق: مباراة إنبي أهم من القمة.. الفارق يصل لـ8 نقاط

أكد محمد أبوالعلا، نجم نادي الزمالك السابق، أن سباق المنافسة على لقب الدوري المصري الممتاز بات أكثر اشتعالًا في ظل تقارب مستويات الفرق خلال المرحلة الحالية من الموسم.

وقال أبوالعلا، في تصريحات تلفزيونية عبر قناة CBC: "كرة القدم لا تعترف بالتوقعات، وكل الاحتمالات واردة. الزمالك ابتعد لفترة عن دائرة المنافسة بسبب بعض الأزمات، لكنه عاد بقوة مؤخرًا، ما أسهم في زيادة حدة المنافسة وجعلها أكثر إثارة".

وأضاف أن مواجهة الزمالك أمام نادي إنبي لن تكون سهلة، موضحًا: "إنبي فريق قوي ومن حق جماهيره الاحتفال بفوز الدور الأول، كما أن أغلب تعثرات الفرق الكبرى مثل الأهلي أو بيراميدز أو الزمالك تأتي أمام منافسين غير متوقعين".

وتابع: "الظروف حاليًا مختلفة، وهناك دوافع كبيرة لدى لاعبي الزمالك لمواصلة الانتصارات والحفاظ على صدارة جدول الترتيب، خاصة أن كل فوز يزيد من حجم الضغوط على المنافسين".

وأشار إلى نقاط قوة إنبي، قائلًا: "الفريق منظم دفاعيًا ويجيد الاعتماد على الهجمات المرتدة، وهو ما يزيد من صعوبة اللقاء".

دعم الجماهير أهم عنصر للزمالك

وشدد أبوالعلا على أهمية دعم الجماهير، مؤكدًا: "الحضور الجماهيري يمثل عنصرًا حاسمًا، خاصة في ظل الدور الكبير الذي لعبته الجماهير هذا الموسم في دعم الفريق وصناعة أجواء استثنائية".

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أهمية المباراة مقارنة بالقمة المرتقبة، قائلًا: "مواجهة إنبي أهم من لقاء النادي الأهلي، لأن الفوز بها قد يرفع الفارق إلى 8 نقاط قبل المواجهات المباشرة، ما يمنح الزمالك دفعة قوية نحو التتويج".

وأوضح: "في حال تعادل الأهلي مع نادي بيراميدز، مع فوز الزمالك، سيقترب الفريق بشكل كبير من حسم اللقب، مع استمرار المنافسة على المركز الثاني".