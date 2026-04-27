تغيير اضطراري.. التشكيل المتوقع للزمالك في مواجهة إنبي بالدوري

استقر معتمد جمال، المدير الفني لفريق نادي الزمالك، على التشكيل المتوقع الذي سيخوض به مواجهة نادي إنبي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة التتويج ببطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2025-2026، والمقرر إقامتها على ملعب استاد القاهرة الدولي.

ويدخل الزمالك اللقاء بمعنويات مرتفعة، سعيًا لمواصلة سلسلة انتصاراته وتعزيز صدارته لجدول الترتيب، حيث يحتل المركز الأول برصيد 49 نقطة، متفوقًا بفارق خمس نقاط عن أقرب ملاحقيه.

ومن المنتظر أن يشهد التشكيل تعديلًا وحيدًا، يتمثل في تعويض غياب اللاعب محمد إسماعيل، الذي تأكد غيابه بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء، حيث يفاضل الجهاز الفني بين الثنائي محمد السيد وأحمد ربيع لشغل مركزه في خط الوسط.

ومن المتوقع أن يبدأ الزمالك المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: مهدي سليمان

خط الدفاع: أحمد فتوح – حسام عبد المجيد – محمود حمدي "الونش" – عمر جابر

خط الوسط: محمد السيد أو أحمد ربيع – محمد شحاتة – عبد الله السعيد

خط الهجوم: عدي الدباغ – ناصر منسي – خوان بيزيرا