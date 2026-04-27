مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

الزمالك

17:00

إنبي

الدوري المصري

بيراميدز

20:00

الأهلي

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

22:00

برينتفورد

الدوري الإسباني

اسبانيول

22:00

ليفانتي

جميع المباريات

تغيير اضطراري.. التشكيل المتوقع للزمالك في مواجهة إنبي بالدوري

كتب : محمد خيري

10:35 ص 27/04/2026

الزمالك وبيراميدز

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

استقر معتمد جمال، المدير الفني لفريق نادي الزمالك، على التشكيل المتوقع الذي سيخوض به مواجهة نادي إنبي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة التتويج ببطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2025-2026، والمقرر إقامتها على ملعب استاد القاهرة الدولي.

ويدخل الزمالك اللقاء بمعنويات مرتفعة، سعيًا لمواصلة سلسلة انتصاراته وتعزيز صدارته لجدول الترتيب، حيث يحتل المركز الأول برصيد 49 نقطة، متفوقًا بفارق خمس نقاط عن أقرب ملاحقيه.

ومن المنتظر أن يشهد التشكيل تعديلًا وحيدًا، يتمثل في تعويض غياب اللاعب محمد إسماعيل، الذي تأكد غيابه بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء، حيث يفاضل الجهاز الفني بين الثنائي محمد السيد وأحمد ربيع لشغل مركزه في خط الوسط.

ومن المتوقع أن يبدأ الزمالك المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: مهدي سليمان

خط الدفاع: أحمد فتوح – حسام عبد المجيد – محمود حمدي "الونش" – عمر جابر

خط الوسط: محمد السيد أو أحمد ربيع – محمد شحاتة – عبد الله السعيد

خط الهجوم: عدي الدباغ – ناصر منسي – خوان بيزيرا

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك إنبي الدوري المصري

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

مصرع شخصين وإصابة 9 في حادث أعلى الطريق الدائري بالوراق
بقرار حسام حسن.. غياب لاعبي الزمالك عن بداية معسكر المنتخب للمونديال
انخفاض أسعار الدواجن وارتفاع البيض اليوم الاثنين بالأسواق (موقع رسمي)
تفاصيل المقترح الإيراني الجديد لفتح مضيق هرمز وإنهاء الحرب مع أمريكا
هزة أرضية بقوة 4.56 درجة شمال مرسى مطروح.. هل توجد خسائر؟
أخبار

المزيد

بعد تخفيض العتال الأسعار.. هل تبدأ موجة تصحيح سوق العقارات؟
طقس الـ6 أيام.. الأرصاد: تقلبات ربيعية وشبورة ورياح على فترات
وفاة اللواء كمال مدبولي والد رئيس الوزراء.. تعرف على موعد الجنازة والعزاء