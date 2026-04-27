الدوري المصري

الزمالك

- -
17:00

إنبي

الدوري المصري

بيراميدز

- -
20:00

الأهلي

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
22:00

برينتفورد

الدوري الإسباني

اسبانيول

- -
22:00

ليفانتي

ممرات وشرطة نسائية.. تشديدات أمنية قبيل مباراة الزمالك وإنبي

كتب : محمد خيري

11:08 ص 27/04/2026 تعديل في 11:17 ص

جماهير الزمالك

يشهد محيط استاد القاهرة الدولي، اليوم الإثنين، حالة من الاستنفار الأمني، بالتزامن مع المواجهة المرتقبة بين فريقي الزمالك إنبي.

وتنطلق مباراة الزمالك وإنبي ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة التتويج ببطولة الدوري المصري الممتاز، في تمام الخامسة مساءً اليوم.

ودفعت الجهات الأمنية بخطة تأمين موسعة، شملت نشر عناصر من الشرطة، إلى جانب فرق من الشرطة النسائية لتسهيل دخول العائلات، مع فرض كردونات أمنية متعددة تبدأ من الطرق والمحاور المؤدية إلى الاستاد وتمتد حتى المدرجات؛ لضمان تنظيم عملية دخول الجماهير ومنع التكدس.

وتأتي هذه الإجراءات تنفيذًا لتوجيهات القيادات الأمنية، بهدف خروج المباراة بصورة حضارية تليق بالكرة المصرية، خاصة في ظل أهمية اللقاء في مشوار الزمالك نحو المنافسة على لقب الدوري هذا الموسم.

جماهير الزمالك في مواجهة إنبي

ومن المقرر فتح بوابات الاستاد مبكرًا أمام الجماهير، لتفادي الزحام، مع التشديد على منع إدخال عدد من المحظورات، من بينها الألعاب النارية واللافتات المسيئة والمواد الصلبة.

كما خصصت الجهات المنظمة ممرات آمنة لدخول حافلات الفريقين وطاقم التحكيم، بما يضمن وصولهم إلى أرض الملعب في أجواء هادئة تساعد على التركيز قبل انطلاق اللقاء.

وفي السياق ذاته، انتشرت الأطقم الأمنية داخل ممرات الاستاد ومحيط غرف الملابس والمقصورة الرئيسية، مع تطبيق إجراءات تفتيش دقيقة باستخدام أجهزة الكشف عن المعادن، إلى جانب منظومة متطورة من كاميرات المراقبة التي تغطي كافة أرجاء الملعب.

وتأتي هذه الاستعدادات في ظل توقعات بحضور جماهيري كبير، لدعم الزمالك في هذه المرحلة الحاسمة من المنافسة، ما دفع الجهات المعنية إلى رفع درجة الجاهزية الأمنية لضمان خروج "موقعة الخامسة" بأفضل صورة ممكنة.

تغيير اضطراري.. التشكيل المتوقع للزمالك في مواجهة إنبي بالدوري
مصرع شخصين وإصابة 9 في حادث أعلى الطريق الدائري بالوراق
متحدثة ترامب "حامل" وتغيب عن البيت الأبيض.. من هي كارولين ليفيت؟ (صور-
موعد تشغيل المرحلة الثانية من الأتوبيس الترددي BRT على الدائري - خاص
المكملات الغذائية قد تضر الجهاز الهضمي.. أعراض لا تتوقعها
بعد تخفيض العتال الأسعار.. هل تبدأ موجة تصحيح سوق العقارات؟
طقس الـ6 أيام.. الأرصاد: تقلبات ربيعية وشبورة ورياح على فترات
وفاة اللواء كمال مدبولي والد رئيس الوزراء.. تعرف على موعد الجنازة والعزاء