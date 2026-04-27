نعيم قاسم: المقاومة "قوية ومتماسكة" ولن نقبل التفاوض المباشر مع إسرائيل

كتب : وكالات

12:12 م 27/04/2026 تعديل في 12:12 م

الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم

أكد الأمين العام لحزب الله اللبناني نعيم قاسم أن إسرائيل، بدعم من الولايات المتحدة، سعت إلى إنهاء المقاومة في لبنان لكنها لم تحقق ذلك رغم استمرار الحرب منذ عملية أولي البأس في 23 سبتمبر 2024.

وأوضح قاسم في خطاب تناول تطورات الحرب أن إسرائيل وصلت إلى ما وصفه بطريق مسدود، مشددًا على أن المقاومة لا تزال قوية ومتماسكة وتحظى بتأييد شعبي واسع رغم الخسائر والنزوح.

وانتقد قاسم ما اعتبره تنازلات تقدمها السلطات اللبنانية، مؤكدًا رفضه القاطع لأي شكل من أشكال التفاوض المباشر مع إسرائيل، وداعيًا إلى وقف الاتصالات المباشرة والعودة إلى مسار التفاوض غير المباشر.

وحدد قاسم شروطًا لأي تسوية، تشمل وقف العدوان الإسرائيلي، وانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي المحتلة، والإفراج عن الأسرى، وعودة السكان إلى قراهم، إضافة إلى إعادة الإعمار.

وأكد أن المقاومة لن تتخلى عن سلاحها، معتبرًا أنه وسيلة دفاع في مواجهة الاحتلال، مشيرًا إلى أن الخيارات المطروحة تتمثل في التحرير أو الذل.

كما شدد على رفض أي قرارات داخلية تستهدف المقاومة، داعيًا إلى حوار داخلي يعيد ترتيب الأولويات السياسية في لبنان بعيدًا عن الضغوط الخارجية.

وفي سياق حديثه عن الحرب، قال إن وقف إطلاق النار في مراحل سابقة تحقق نتيجة صمود المقاومة ودور إيران، مشيدًا بالدور الإيراني في المفاوضات.

واختتم قاسم بالتأكيد على أن المقاومة ستواصل عملياتها العسكرية ردًا على ما وصفه بالعدوان، محذرًا من أن التهديدات الإسرائيلية لن تدفعها إلى التراجع، ومؤكدًا استمرار التنسيق مع القوى اللبنانية الحليفة.

نعيم قاسم حزب الله إسرائيل الولايات المتحدة لبنان إيران

