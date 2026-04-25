كتب - نهى خورشيد

كشف أحمد السيد مشجع نادي الزمالك الذي لفت الأنظار خلال تواجده في مدرجات ستاد القاهرة الدولي خلال مواجهة الزمالك وبيراميدز، حقيقة ظهوره بالزي الأزهري أثناء حضور اللقاء.

كواليس ظهور المشجع الأزهري في مباراة الزمالك وبيراميدز

وقال أحمد السيد في تصريحات تلفزيونية إنه زملكاوي الهوى والانتماء، مؤكداً أن نادي الزمالك يمثل جزءاً أساسياً من حياته اليومية واهتماماته المستمرة.

وأوضح أنه كان مرتبطاً بعمل في يوم المباراة، إذ حضر اجتماعاً استمر لعدة ساعات مع أحد النواب ورئيس حي بولاق الدكرور قبل أن يتأخر في الوصول بسبب ظرف طارئ يتعلق بتعطل وسيلة المواصلات ما دفعه للذهاب إلى الاستاد بالزي الأزهري دون تخطيط مسبق، مؤكداً احترامه الكامل لهذا الزي.

وأشار إلى أنه دخل الملعب بعد مرور نحو 25 دقيقة من بداية اللقاء، لافتاً إلى أن ارتداءه للزي لم يكن مقصوداً بل جاء نتيجة الظروف.

وأضاف أن تفاعل جماهير الزمالك معه كان كبيراً حيث طلبوا منه الدعاء للفريق قبل أن يحتفلوا به عقب تسجيل الهدف، مشيراً إلى أن تلك اللحظة تركت أثراً كبيراً لديه وأشعرته بالفخر.

المشجع الأزهري لم يقصد الإساءة لحارس الأهلي

وكشف أن زوجته لاعبة في فريق كرة اليد بنادي الزمالك، مؤكداً أن ارتباطه بالنادي جاء من حب شخصي وتاريخي إضافة إلى تأثره بعدد من الشخصيات الزملكاوية المعروفة.

وفي سياق آخر، أوضح أحمد السيد أنه لم يقصد الإساءة إلى محمد الشناوي حارس الأهلي، مؤكداً أن حديثه جاء في إطار نقد طريقة تناول العقوبات إعلامياً وليس الشخص نفسه.

كما أشار إلى وجود صلة قرابة تربطه بلاعب حسين الشحات نجم الأهلي إذ تجمعهما علاقة عائلية من جهة الأجداد، مؤكداً في الوقت نفسه احترامه الكامل للنادي الأهلي وجماهيره وإدارته.

