الخطيب يشعر بالغضب.. مقطع الفيديو المتسبب في إيقاف هاني حتحوت

أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، منع ظهور هاني حتحوت مقدم برنامج "مودرن سبورت"، لمدة 3 أسابيع، بسبب مخالفة الأكواد والمعايير الصادرة عن المجلس، وإلزام قناة مودرن إم تي أي، بدفع غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه.

سبب إيقاف هاني حتحوت

جاء إيقاف هاني حتحوت، بعد شكوى النادي الأهلي للمجلس الأعلى للإعلام ضد قناة مودرن إم تي أي، مدعيا قيامها بنشر أخبار كاذبة عن النادي الأهلي ورئيسه الكابتن محمود الخطيب خلال برنامج "مودرن سبورت".

وكان هاني حتحوت قال في برنامجه، إن الخطيب يشعر بالغضب بسبب تهميشه في قرارات المجلس، خاصة مع نقل الإشراف على الكرة للثنائي ياسين منصور وسيد عبد الحفيظ.

ونفى الأهلي في بيانه هذا الأمر، وقال: "مقدم البرنامج تناول ادعاءات كاذبة عن غضب رئيس الأهلي ومقاطعته للنادي بسبب تهميش دوره.. وهو كلام يخالف الحقيقة، ويهدف إلى الفتنة وزعزعة استقرار النادي".

ناصر ماهر يقود الهجوم.. التشكيل المتوقع لبيراميدز في مواجهة الزمالك

