بحضور الخطيب.. الأهلي يفوز على زد وديًا استعدادًا لبيراميدز

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته الجماعية، استعدادا لمواجهة نظيره بيراميدز في الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز

ويلاقي الفارس الأبيض نظيره بيراميدز، يوم الخميس المقبل، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثالثة بمرحلة التتويج بالدوري المصري.

ويدخل الزمالك مباراة بيراميدز الخميس المقبل، هو يحتل صدارة جدول الترتيب برصيد 46 نقطة جمعهم من 21 مباراة بالمسابقة.

وفي المقابل يحتل فريق بيراميدز المركز الثاني بجدول الترتيب، برصيد 44 نقطة، جمعها من نفس عدد المباريات.

تفاصيل مران الزمالك الجماعي أمس الإثنين

وبدأ مران الفارس الأبيض أمس ببعض التدريبات بدنية، تحت إشراف مدرب الأحمال نونو كوستا ريبيرو، وحرص معتمد جمال على متابعة فقرة المران البدني للاعبين، للوقف على مدى الجاهزية البدنية للاعبين.

وعقب الانتهاء من فقرة التدريبات البدنية، قام الجهاز الفني بتقسيم اللاعبين لمجموعات، وتدريبهم على بعض الجمل الفنية، لتطبيقها في المباراة المقبلة أمام بيراميدز بالدوري.

تأهل الزمالك لنهائي كأس الكونفدرالية

وكان الزمالك تمكن من التأهل لنهائي كأس الكونفدرالية، بعدما تخطى فريق شباب بلوزداد الجزائري في نصف نهائي البطولة.

وتخطى نادي الزمالك فريق شباب بلوزداد الجزائري، بعد الفوز بنتيجة هدف دون مقابل بمجموع المباراتين.

أقرأ أيضًا:

