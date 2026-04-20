طالب الإعلامي محمد شبانة بضرورة إنهاء الجدل الدائر حول حارس مرمى النادي الأهلي محمد الشناوي، مقدمًا اعتذارًا رسميًا له بعد الانتقادات التي وجهها إليه مؤخرًا على خلفية أزمته عقب مواجهة سيراميكا كليوباترا.

وجاء اعتذار شبانة بعد قرار لجنة الاستئناف، برئاسة محمد عبده صالح الوحش، بتخفيف العقوبة الموقعة على الشناوي من أربع مباريات إلى مباراتين، في خطوة ساهمت في تهدئة الأجواء بين الأهلي واتحاد الكرة.

تصريحات محمد شبانة

وقال شبانة، خلال برنامجه “نمبر وان” المذاع عبر قناة CBC: "أنا مدين باعتذار لمحمد الشناوي، بعدما هاجمته بسبب الواقعة مع محمد وفا، لكن لا يمكن أن أكون أعلم أكثر من لجنة الاستئناف".

وأضاف: "قرار تخفيف العقوبة يُعد مناسبًا، خاصة أنه جاء في إطار احتواء التوتر القائم".

واختتم تصريحاته قائلًا: "أقول لمحمد الشناوي: حقك عليا يا شناوي".