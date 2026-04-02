الدوري المصري

زد

- -
20:00

المقاولون العرب

الدوري المصري

كهرباء الإسماعيلية

- -
17:00

بتروجت

الدوري الإيطالي

نابولي

- -
20:45

ميلان

إعلان

"ليه الزمالك وبيراميدز بس؟".. الغندور يوجه رسالة قوية للأهلي

كتب : محمد خيري

02:42 م 02/04/2026

خالد الغندور

تساءل الإعلامي خالد الغندور عن سبب طلب النادي الأهلي الاستعانة بحكام أجانب لمباراتي الزمالك وبيراميدز فقط في الجولة الحاسمة من بطولة الدوري المصري، بينما يقبل وجود حكام مصريين في مواجهات الفرق الأخرى.

وكتب الغندور عبر حسابه الرسمي على فيسبوك: "هو ليه النادي الأهلي طلب حكام أجانب في ماتشات الزمالك وبيراميدز ووافق على وجود حكام مصريين في مباريات المصري وسيراميكا وسموحة وإنبي؟ ما هو الفرق؟ هل أنت مقتنع بالتحكيم المصري أم عندك ثقة أكبر في الحكم الأجنبي لكن في مباراتين فقط؟"

وأشار الغندور من خلال تغريدته إلى تساؤلات حول عدالة هذا الاختيار، ودعا إلى توضيح الأسباب وراء تفضيل الحكام الأجانب في مباراتين محددتين فقط.

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

ويستعد الأهلي لمواجهة سيراميكا كليوباترا، يوم الثلاثاء المقبل، على ستاد المقاولون العرب، في الجولة الأولى من مرحلة حسم الدوري.

"من جوه عالم تاني".. أكبر7 مولات في العالم
"من جوه عالم تاني".. أكبر7 مولات في العالم

"دبحوه وولعوا في جثته".. كيف تخلصت "فادية "من زوجها بمساعدة شقيقها في الشرقية؟
"دبحوه وولعوا في جثته".. كيف تخلصت "فادية "من زوجها بمساعدة شقيقها في الشرقية؟
مصدر بالكهرباء يكشف أسباب الانقطاع المؤقت للتيار في القاهرة الجديدة والشروق..
مصدر بالكهرباء يكشف أسباب الانقطاع المؤقت للتيار في القاهرة الجديدة والشروق..
مسؤول إيراني: نراجع المقترح الباكستاني ونرفض الضغوط بشأن هرمز
مسؤول إيراني: نراجع المقترح الباكستاني ونرفض الضغوط بشأن هرمز
سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك ببداية تعاملات الاثنين
سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك ببداية تعاملات الاثنين

إعلان

إعلان

