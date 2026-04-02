تساءل الإعلامي خالد الغندور عن سبب طلب النادي الأهلي الاستعانة بحكام أجانب لمباراتي الزمالك وبيراميدز فقط في الجولة الحاسمة من بطولة الدوري المصري، بينما يقبل وجود حكام مصريين في مواجهات الفرق الأخرى.

وكتب الغندور عبر حسابه الرسمي على فيسبوك: "هو ليه النادي الأهلي طلب حكام أجانب في ماتشات الزمالك وبيراميدز ووافق على وجود حكام مصريين في مباريات المصري وسيراميكا وسموحة وإنبي؟ ما هو الفرق؟ هل أنت مقتنع بالتحكيم المصري أم عندك ثقة أكبر في الحكم الأجنبي لكن في مباراتين فقط؟"

وأشار الغندور من خلال تغريدته إلى تساؤلات حول عدالة هذا الاختيار، ودعا إلى توضيح الأسباب وراء تفضيل الحكام الأجانب في مباراتين محددتين فقط.

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

ويستعد الأهلي لمواجهة سيراميكا كليوباترا، يوم الثلاثاء المقبل، على ستاد المقاولون العرب، في الجولة الأولى من مرحلة حسم الدوري.