كشف الإعلامي جمال الغندور عن تنفيذ قرار لجنة التظلمات بالاتحاد المصري لكرة القدم والذي يقضي بتخفيف عقوبة محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي من الإيقاف 4 مباريات إلى مباراتين فقط.

وأوضح الغندور في تصريحات تلفزيونية أن عقوبة الشناوي ستنتهي عقب مباراة بيراميدز المقبلة في بطولة الدوري، وذلك بعد غيابه عن مواجهة سموحة الماضية في المسابقة المحلية.

وأضاف أن الحارس الدولي سيكون من حقه العودة للمشاركة مع الأهلي بداية من مباراة القمة أمام الزمالك، ضمن الجولة الخامسة من المرحلة الحاسمة لتحديد بطل الدوري.

تفاصيل عقوبة الشناوي

وكانت رابطة الأندية أعلنت في وقت سابق إيقاف محمد الشناوي لمدة 4 مباريات، على خلفية واقعة التعدي باليد دون قوة على الحكم الرابع خلال مباراة الأهلي وسيراميكا، قبل أن يتم تخفيض العقوبة لاحقًا إلى مباراتين