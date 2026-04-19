مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

كريستال بالاس

- -
21:00

وست هام يونايتد

الدوري الإيطالي

ليتشي

- -
20:45

فيورنتينا

الدوري التركي

غازي عنتاب بي.بي.كي

- -
19:00

قيصري سبور

جميع المباريات

الغندور يكشف تفاصيل قرار تخفيف عقوبة محمد الشناوي

كتب : نهي خورشيد

11:50 م 19/04/2026

محمد الشناوي حارس الأهلي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف الإعلامي جمال الغندور عن تنفيذ قرار لجنة التظلمات بالاتحاد المصري لكرة القدم والذي يقضي بتخفيف عقوبة محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي من الإيقاف 4 مباريات إلى مباراتين فقط.

وأوضح الغندور في تصريحات تلفزيونية أن عقوبة الشناوي ستنتهي عقب مباراة بيراميدز المقبلة في بطولة الدوري، وذلك بعد غيابه عن مواجهة سموحة الماضية في المسابقة المحلية.

وأضاف أن الحارس الدولي سيكون من حقه العودة للمشاركة مع الأهلي بداية من مباراة القمة أمام الزمالك، ضمن الجولة الخامسة من المرحلة الحاسمة لتحديد بطل الدوري.

تفاصيل عقوبة الشناوي

وكانت رابطة الأندية أعلنت في وقت سابق إيقاف محمد الشناوي لمدة 4 مباريات، على خلفية واقعة التعدي باليد دون قوة على الحكم الرابع خلال مباراة الأهلي وسيراميكا، قبل أن يتم تخفيض العقوبة لاحقًا إلى مباراتين

أحدث الموضوعات

مساعد وزير الخارجية يكشف تفاصيل وفاة الدكتور ضياء العوضي وموعد عودة الجثمان
عمرو أديب يكشف تفاصيل جديدة حول واقعة وفاة الدكتور ضياء العوضي
"لو مش قادر تفكر".. ما السر وراء توقف عقلك فجأة؟
هل انتحر ضياء العوضي أو تم تهديده؟.. محامي الأسرة يكشف التفاصيل
إيران: يجب أن تكون إدارة مضيق هرمز والرقابة عليه في أيدينا
أخبار

المزيد

