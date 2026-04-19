الكونفيدرالية الأفريقية

أولمبيك آسفي

0 1
21:00

اتحاد العاصمة

الدوري المصري

مودرن سبورت

1 3
20:00

زد

الدوري المصري

كهرباء الإسماعيلية

1 3
20:00

غزل المحلة

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

2 1
17:30

أرسنال

"الناقلة للبطولات المحلية".. تردد قناة أون سبورت الجديد على نايل سات

كتب : مصراوي

11:02 م 19/04/2026 تعديل في 11:28 م

شعارقناة أون سبورت الناقل الحصري للدوري المصري

أعلنت شبكة قنوات أون سبورت، تغيير التردد الخاص بالقناة على النايل سات، وإيقاف البث على التردد القديم بداية من يوم 30 أبريل الجاري 2026.

ومع إعلان شبكة قنوات "أون سبورت"، إيقاف البث على التردد القديم، بدأ الكثير من المتابعين يبحثون عن التردد الجديد للقناة، خاصة وأنها تعد القناة الناقلة لأغلب البطولات المحلية في مصر.

ونستعرض هنا تردد قناة أون سبورت الجديد:

تردد قناة أون سبورت الجديد

التردد: 11977

الاستقطاب: رأسي

معدل الترميز: 27500

جودة: HD

قناة أون سبورت الناقل الحصري للدوري المصري

وتعد قناة أون سبورت، هى الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري، بطولة كأس مصر وباقي البطولات المحلية، بالإضافة إلى بعض المباريات الدولية لمنتخب مصر.

وتقدم قناة أون سبورت، بخلاف بث المباريات مجموعة من البرامج الرياضية وتغطية خاصة، لكافة الأخبار الرياضية سواء المحلية أو العالمية.

هل يشهد الصيف المقبل تخفيفًا للأحمال؟.. الكهرباء ترد
